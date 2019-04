Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Balan trece prin momente foarte grele, artista suferind doua operatii complexe dupa ce a nascut. Din cauza unor complicatii despre care a vorbit in fata camerelor de luat vederi, vedeta este in continuare extrem de ingrijorata desi s-a externat si se simte mai bine. De admirat este ca solista…

- Andreea Balan a trecut prin trei operatii grele. Vedeta a anuntat ca vineri se va hotari daca va mai fi supusa unei alte operatii sau daca va astepta doua-trei saptamani. Se pare medicii au luat decizia: cel mai bine este ca Andreea Balan sa fie supusa celei de-a treia interventii! Vedeta…

- Andreea Balan s-a externat vineri (8 martie) dupa patru zile in care a luptat pentru viata ei, dar se pare ca nici acasa nu are liniste. A explicat in detaliu ce i s-a intamplat dupa embolia amniotica ce i-a provocat stop cardio-respirator, dar carcotasii i-au sarit in cap ca a facut recalma unor produse…

- Medicul Doru Herghelegiu mai adauga ca o astfel de complicatie este specifica nasterilor naturale si apare o data la 80.000 de cazuri, iar in 90% dintre situatii se dovedeste a fi mortala, scrie antena3.ro. Citeste si Tatal Andreei Balan, prima declaratie dupa ce fiica lui a facut stop cardio-respirator…

- Tatal Andreei Balan, Sandel Balan, a facut primele declarații despre evenimentul neașteptat petrecut la nașterea Clarei Maria, cea de-a doua nepoata a sa. Reamintim ca Andreea Balan a facut stop cardio-respirator in timpul operației de cezariana, care s-a petrecut in cursul zilei de ieri. Andreea Balan,…

- Actorul George Burcea, sotul Andreei Balan, a anuntat ca artista a suferit un stop cardio-respirator in timpul operatiei de cezariana prin care a adus-o pe lume pe a doua fetita a cuplului, precizand insa ca medicii au reusit sa o stabilizeze.

- Federația Romana de Haltere a anunțat decesul lui Vlasin intr-un postare facuta pe contul de Facebook. Alin Vlasin s-a stins din viața vineri, la numai 30 de ani. A fost component al Centrului Național Olimpic de pregatire a juniorilor de la Bistrița, vicecampion european de juniori II la campionatele…

- Kilogramele in plus sunt o problema majora a societații actuale. Timpul este limitat, cerințele sunt mari și grija pentru sanatate este diminuata. Cei mai mulți conștientizeaza ca au neglijat acest din urma aspect abia atunci cand incep sa apara problemele de sanatate. Supraponderalitatea și obezitatea…