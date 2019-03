Andreea Balan, din nou la spital La nici trei saptamani de cand, la scurta vreme dupa ce a devenit a doua oara mama, a trecut printr-un episod nedorit -cu mari emotii, dat fiind faptul ca a suferit un stop cardio-respirator -, cantareata pare sa nu fi scapat inca de urmarile acelei incercari prin care a trecut. Spunem asta avand in vedere faptul […] Andreea Balan, din nou la spital is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

