Andreea Bălan, din nou în spital. Va fi operată a treia oară Andreea Balan este din nou la spital. Cantareața a anunțat azi ca urmeaza sa fie operata pentru a treia oara, dupa cezariana și o intervenție de eliminare a unor hematoame. Artista trece prin momente destul de grele, dar incearca sa-și pastreze zambetul pe buze, ca de fiecare data, dupa cum ea insași spune. Iata mesajul ei, in totalitate: „In urma celor scrise in presa, confirm faptul ca saptamana trecuta, pe 15 martie, am avut o intervenție chirurgicala, cu anestezie generala și terapie intensiva, de eliminare a unor hematoame care s-au format din cauza operației complicate prin care am trecut… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Balan a anunțat ca este in spital și urmeaza sa fie supusa unei noi operații chirurgicale pentru indepartarea unor hematoame. Este a doua intervenție chirurgicala de acest tip in cateva zile. Intr-un mesaj publicat pe Facebook, Andreea Balan confirma ca a fost supusa unei intervenții chirurgicale…

- Andreea Balan a tinut sa transmita un mesaj pentru fani, chiar de pe patul de spital. Andreea Balan are mari probleme de sanatate. Cantareata a fost operata de urgenta, iar acum a ajuns iar la spital "In urma celor scrise azi in presa, confirm faptul ca saptamana trecuta (pe 15), am…

- La doar cateva zile dupa nastere, Andreea Balan s-a trezit intr-o balta de sange si a ajuns din nou la clinica unde a nascut. Aici medicii au observat mai multe hematoame sub operatia de cezariana si au operat-o de urgenta. Acum cantareta a ajuns la o alta clinica privata, potrivit Adevarul, dupa…

- Andreea Balan a ajuns din nou în spital, la trei saptamâni dupa stopul cardio-respirator suferit la naștere. Potrivit spynews.ro, vedeta a avut sângerari și probleme de sanatate.

- Dupa o zi și o noapte in care nu a știut nimic despre fiica sa, Sandel Balan a fost sunat de Andreea, in aceasta dimineața. Artista i-a interzis sa mai dea declarații despre starea sa de sanatate! Andreea Balan a petrecut mai bine de 24 de ore la Terapie intensiva, la clinica privata la care a nascut,…

- Primele declarații ale Andreei Balan de pe patul de spital dupa ce a facut stop cardio-respirator in timpul operației de cezariana. Andreea Balan se afla inca la Terapie Intensiva in clinica unde a ales sa iși aduca pe lume cea de-a doua fetița. In timpul operației de cezariana, cantareața a suferit…

- Cantareata, devenita recent mamica pentru a doua oara, e in grija unei echipe medicale de la un spital privat. Starea sa e monitorizata cu atat mai mult, cu cat, dupa cum s-a aflatseraa trecuta, a suferit un stop cardio-respirator, in timpul operatiei prin care a adus-o pe lume pe micuta Clara. Cele…

- Ziua cea mare a sosit pentru Andreea Balan. Simpatica artista va deveni astazi mamica. Artista a ajuns deja la spital, acolo unde va vedea lumina zilei Clara. Andreea Balan este in culmea fericirii si asteapta cu mare bucurie sa nasca pentru a-si strange fetita la piept.