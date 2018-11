Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalista Andreea Esca este nominalizata la categoria Cea mai populara coperta in cadrul Gala UNICA 2018. Ce parere are vedeta PRO tv despre acest lucru? Vezi ce a declarat pentru Unica.ro in clipul video de mai sus! Reporter: Ești nominalizata la categoria cea mai populara coperta din cadrul Gala…

- Pe 9 octombrie 2016, Andreea Balan devenea mama pentru prima data. Pe 25 octombrie 2018, vedeta a anunțat ca este insarcinata pentru a doua oara, iar tot in aceasta zi, Andreea Balan a aratat și primele imagini cu chipul fetiței sale.

- Andreea Balan, coperta editiei de noiembrie a revistei UNICA ne-a povestit cateva faze haioase de la sedinta foto pentru coperta. Ella, fiica ei s-a distrat de minune, iar toata familia este nerabdatoare sa il cunoasca pe al patrulea membru. Andreea este insarcinata a doua oara si spune ca a fost o…

- Fetița Andreei Balan, poze exclusive in Unica de noiembrie. Vedeta ne-a facut cunoștința cu fiica ei, Ella Maya intr-un shooting superb realizat in exclusivitate pentru noua ediție a revistei Unica. Ne-a povestit despre lecțiile invațate de-a lungul vieții, despre provocarile maternitații și despre…

- Andreea Balan, insarcinata din nou. Vedeta ne-a dezvaluit in exclusivitate ca, la inceputul lunii martie, va deveni mama doua oara, așa cum și-a dorit dintotdeauna. Poți sa vezi primele poze cu burtica și sa afli despre provocarile pe care maternitatea le-a adus in viața Andreei in Unica de noiembrie.…