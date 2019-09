Stiri pe aceeasi tema

- Andrea Balan a facut o postare in mediul online in care vorbește despre colega ei de breasla, Andra. Cele doua se cunosc de foarte multa vreme și au trait tot felul de experiențe impreuna. Pe contul sau de socializare, Andreea Balan a postat o fotografie in care apare alaturi de Andra. Imaginea este…

- Elena Ionescu s-a casatorit in luna martie a anului trecut cu Razvan Stanciu, manechin in echipa lui Catalin Botezatu. Fosta solista a trupei Mandinga era insarcinata in acel moment cu baiețelul lor, insa la un an de cand au devenit parinți se pare ca lucrurile intre cei doi au inceput sa degenereze.…

- Andreea Antonescu a facut o declarație surprinzatoare in momentul in care a fost intrebata despre casnicia sa cu Traian Spak. Cantareața Andreea Antonescu are o relație de foarte mulți cu Traian Spak, cel care ii este soț și care locuiește in America. Din casnicia Andreei Antonescu a rezultat o fetița…

- Facebook anunta ca va schimba numele produselor WhatsApp si Instagram, adaugand la amandoua sintagma “from Facebook”. Noile nume ale celor doua servicii vor fi vizibile mai intai in magazinele de aplicatii pentru iOS si Android, App Store respectiv Play Store, precum si in splash screen. Pe ecranul…

- Betty Stoian și Catalin Vișanescu traiesc o frumoasa poveste de dragoste de mai mult timp. Au impreuna un baiețel și o casnicie așa cum și-au dorit. De ziua soțului ei, artista a postat un mesaj pe contul de socializare, in care ii marturisește acestuia dragostea ei. „Ma simt atat de iubita si ma faci…

- Andreea Balan a postat un mesaj pe contul de socializare, alaturi de care a atașat o fotografie in care apare impreuna cu fiica ei cea mare. Artista a trecut recent prin cea mai mare cumpana, cand a fost la un pas de moarte dupa operația de cezariana. „Prea repede trece timpul și vedem acest lucru pe…

- Florin Busuioc s-a intors pe scena teatrului din Craiova unde, in urma cu 7 luni, a facut infarct. Actorul a jucat primul spectacol dupa experiența la limita in care era sa-și piarda viața. Florin Busuioc, in varsta de 57 de ani, a fost vizibil emoționat de reintalnirea cu scena, dar mai ales cu publicul,…

- Andreea Bașan a dezvaluit ca a apelat la ajutorul unui specialist pentru a depași grelele incercari pe care a trebuit sa le infrunte in ultima perioada. Andreea Balan a fost la un pas de moarte atunci cand a nascut-o pe cea de-a doua fetița a sa și, in plus, dincolo de cele trei intervenții chirurgicale…