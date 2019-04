Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Balan a devenit mamica la inceputul lunii trecute, insa momentul a fost marcat de stopul cardio-respirator pe care l-a suferit in timpul operației de cezariana , ca urmare a emoboliei cu lichid amniotic . Andreea Balan, in varsta de 34 de ani, a fost la un pas de moarte, insa in tot acest timp…

- Andreea Balan trece acum prin momente dificile, iar problemele cu nașterea, repetatele operații suferite și situația incerta i-au adus pierderi financiare consistente. Andreea Balan, momente de cumpana in spital: "Am ajuns la spital a treia oara, tasnea sangele pur si simplu din operatie"…

- Se retrage Andreea Balan din muzica? Dupa ce a suferit un stop cardio-respirator in timpul operației de cezariana, fiind resuscitata timp de un minut, mulți s-au grabit sa spuna ca acesta este sfarșitul carierei artistei. Impresarul a facut anunțul despre cariera artistei! Dupa ce s-a spus ca va fi…

- Andreea Balan a depașit cu bine o etapa foarte grea, in care s-a zbatut la propriu intre viața și moarte, dupa ce a facut stop cardio-respirator in timpul operației de cezariana. Andreea Balan, in varsta de 34 de ani, nu se va intoarce foarte curand pe scena sau, cel puțin, așa afirma persoane din anturajul…

- Chiar daca starea de sanatate a Andreei Balan s-a imbunatațit, cantareața este și in aceste momente internata in clinica privata in care a nascut, iar starea ei de sanatate, este departe de a fi buna.

- Iulia Albu a vorbit despre situația delicata in care se afla Andreea Balan și a luat o decizie in consecința. Artista se afla in acest moment internata dupa ce a suferit un stop cardio-respirator in timpul operației de cezariana . Iulia Albu a decis ca saptamana aceasta sa nu mai comenteze aparițiile…

- Andreea Balan așteapta dintr-un moment in altul sa nasca cel de-al doilea copil. Artista a dat ultimele detalii inainte de a-și ține bebelușul in brațe și a decis ca soțul ei sa nu fie prezent in sala de nașteri. "Imediat dupa 1 martie voi naște. Nu cred ca o sa-mi faca vreo surpriza... la 39 saptamani...…

- Startul mult așteptat al turneului național „Acadelia” a avut loc aseara, la Timișoara, unde Delia a electrizat peste 2000 de spectatori. Concertul care a fost sold-out in doar trei saptamani le-a adus timișorenilor un show de zile mari, din care nu au lipsit muzica, coregrafiile puse in scena alaturi…