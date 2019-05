Radu Mazare face escala la Paris

Radu Mazare, care momentan se afla intr-o inchisoare din Madagascar si urmeaza sa fie extradat in Romania, in cursul zilei de luni, 20 mai, a cerut familiei sa-i aduca reviste din tara si carti in arest. Acesta este tinut in conditiile deosebit de grele impreuna cu alte 42 de persoane in inchisoare. Majoritatea detinutilor au […] Radu… [citeste mai departe]