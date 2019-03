Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Balan a fost supusa astazi celei de-a treia operatii. Vedeta se afla in acest moment la Terapie Intensiva! In mai putin de doua saptamani, Andreea Balan a trecut prin trei operatii grele. In editia de joi a emisiunii “Xtra Night Show”, Andreea Balan a anuntat ca astazi, vineri, se va hotari…

- Andreea Balan este din nou la spital. Cantareața a anunțat azi ca urmeaza sa fie operata pentru a treia oara, dupa cezariana și o intervenție de eliminare a unor hematoame. Artista trece prin momente destul de grele, dar incearca sa-și pastreze zambetul pe buze, ca de fiecare data, dupa cum ea insași…

- Andreea Balan a tinut sa transmita un mesaj pentru fani, chiar de pe patul de spital. Andreea Balan are mari probleme de sanatate. Cantareata a fost operata de urgenta, iar acum a ajuns iar la spital "In urma celor scrise azi in presa, confirm faptul ca saptamana trecuta (pe 15), am…

- Primele declarații ale Andreei Balan de pe patul de spital dupa ce a facut stop cardio-respirator in timpul operației de cezariana. Andreea Balan se afla inca la Terapie Intensiva in clinica unde a ales sa iși aduca pe lume cea de-a doua fetița. In timpul operației de cezariana, cantareața a suferit…

- Andreea Antonescu, fosta colega de trupa a Andreei Balan, este ingrijorata pentru prietena sa, dupa auzul veștii ca aceasta a facut stop cardio-respirator, in timpul operației de cezariana la care a fost supusa pentru nașterea fiicei sale. Artista a ajuns la spital pentru a o vizita pe cea alaturi de…

- Clipe magice pentru Andreea Balan. Frumoasa vedeta a nascut o fetita perfect sanatoasa, iar Spynews.ro a aflat, in exclusivitate, cum au stat lucrurile. Clara a venit pe lume in aceasta dupa-miaza si le-a umplut sufletele de bucurie parintilor sai.

- Ziua cea mare a sosit pentru Andreea Balan. Simpatica artista va deveni astazi mamica. Artista a ajuns deja la spital, acolo unde va vedea lumina zilei Clara. Andreea Balan este in culmea fericirii si asteapta cu mare bucurie sa nasca pentru a-si strange fetita la piept.

- Andreea Balan a dezvaluit, prin intermediul vlogului ei, cum se va numi fetița pe care o va aduce pe lume peste doar doua saptamani. Artista, care este insarcinata in noua luni, a afirmat, totodata, ca are insomnii pentru nici bebelușul din burtica și nici Ella nu o prea lasa sa se odihneasca. La ultimul…