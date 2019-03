Andreea Balan, cu fetita in brate. “Dupa 2 zile de lupta ca sa traiesc”

Stiri pe aceeasi tema

- Cantareata Andreea Balan (34 de ani), care a suferit un stop cardio-respirator in timpul nasterii prin cezariana, a transmis primul mesaj si a publicat prima imagine in care apare alaturi de fetita ei. In plus, vedeta a dezvaluit care a fost complicatia care i-a pus viata in pericol.

- Artista a postat pe contul sau de Facebook prima fotografie cu ea si cu fetita si a adresat si primul mesaj dupa incident. "Dragii mei, abia astazi mi-am luat fetita, Clara Maria in brate, dupa 2 zile de lupta ca sa traiesc. Va multumesc din suflet tuturor pentru mesajele frumoase, le-am citit pe toate!…

- Andreea Balan a trecut prin momente dramatice in timpul operației de cezariana, insa acum se simte bine, este monitorizata in continuare de medici și, de pe patul de spital, a facut primele declarații.

- Andreea Balan este extrem de fericita! Frumoasa vedeta și-a cunoscut de-abia astazi fetița, pe Clara Maria, dupa ce a luptat 2 zile pentru viața ei. Artista este recunoscatoare medicilor pentru tot ceea ce au facut pentru ea și este extrem de bucuroasa ca totul s-a terminat cu bine.

- Andreea Balan a suferit o embolie amiotica, imediat dupa ce i-a dat viata fiicei ei. Mai exact, lichidul amiotic din uter a ajuns in sange si astfel solista a facut stop cardio-respirator. Acesta problema medicala apare de regula la nasteri naturale, si foarte putin la cezariana. Andreea Balan,…

- Andreea Balan a postat un nou vlog, pe canalul ei de Youtube, in care povestește cum și-a pregatit bagajul pentru maternitate și ce simte acum, cu puțin timp inainte de a deveni mamica pentru a doua oara. Mai mult, poarta și un dialog induioșator cu fiica sa, Ella, despre noul membru al familiei. "Sunt…

- Andreea Balan a intrat in cea de-a 38-a saptamana de sarcina și este cum nu se poate mai fericita dar și extrem de nerabdatoare sa o aduca pe lume pe micuța Clara Maria, cea de-a doua fetița a ei și a lui George Burcea.