Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a trecut printr-o situație extrem de dificila și a suferit un stop cardio-respirator, Andreea Balan este bine și a publicat pe contul sau de Facebook o noua fotografie cu fetița ei, Clara Maria. ”Ia priviți ce minune am eu aici?❤️? E sanatoasa, cantarește 3190g, are 49 cm, e cuminte și papa…

- „Dragii mei, abia astazi mi-am luat fetița, Clara Maria in brațe, dupa 2 zile de lupta ca sa traiesc. Va mulțumesc din suflet tuturor pentru mesajele ... The post Andreea Balan a postat prima imagine cu fetița ei, pe care o ține strans in brațe! Mesajul artistei de pe patul de spital appeared first…

- Primele declarații ale Andreei Balan de pe patul de spital dupa ce a facut stop cardio-respirator in timpul operației de cezariana. Andreea Balan se afla inca la Terapie Intensiva in clinica unde a ales sa iși aduca pe lume cea de-a doua fetița. In timpul operației de cezariana, cantareața a suferit…

- Incidentul a avut loc marți seara intr-un sat din Alba. Barbatul care s-a autoincendiat a suferit arsuri pe 98% din suprafața corpului. A fost preluat de catre o ambulanța și transportat la Spitalul Județean. Barbatul a decedat dupa ce a intrat de doua ori in stop cardio-respirator. …

- Reporterii Spynews.ro au vorbit cu Andreea Balan in exclusivitate in aceasta dimineața! Toata țara sta cu sufletul la gura, toți se intreaba ce se intampla cu frumoasa vedeta. Va spunem in exclusivitate ce se intampla in aceste momente cu vedeta!

- Andreea Balan a adus pe lume cea de-a doua fetița și este extrem de fericita. Chiar daca a trecut prin ceva probleme de sanatate, vedeta este in stare stabila și astazi chiar a avut parte de o surpriza.

- Un copil in varsta de 10 ani si bunica sa, o femeie de 66 de ani, au fost dusi la spital, joi dimineata, in urma unui accident care s-a produs pe in comuna Gorgota, din judetul Prahova. Potrivit primelor informatii, bunica isi ducea nepotul la scoala, cand au fost loviti de o masina. Femeia mergea pe…