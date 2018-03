Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Balan are motiv de fericire. Asteptarea a luat sfarșit, dupa ce zile in șir a vorbit despre videoclipul celui mai nou single. Astazi, frumoasa și talentata artista a lansat clipul „Tango in priviri”, care este pur și simplu senzațional. Cei care nu se vor regasi in versuri, pot totuși urmari…

- Primavara aduce un nou capitol in cariera deja impresionanta a Andreei Balan. Dupa ce a adus “Fantezia de iarna” in toata țara, impresionand fanii cu cel mai nou concept de show in zeci de concerte, artista lanseaza un nou single – “Tango in priviri”.

- Ambasadorul Republicii Cehe va fi prezent joi la Oradea, urmand sa aiba intalniri cu conducerea Prefecturii, a Consiliului Județean și a Primariei Oradea. O intalnire cu capii administrației locale este prevazuta joi, de la ora 10:00, urmand ca de la ora 12:00 sa aiba loc o intalnire și la Camera…

- ECHINOCȚIUL DE PRIMAVARA 2018 are loc pe data de 20 martie. Este momentul în care Soarele, miscarea sa aparenta anuala, trece prin punctul de intersectie a eclipticii cu ecuatorul ceresc, ziua fiind egala cu noaptea în orice loc de pe Pamânt.

- Dupa ședința Primariei de aseara, comandamentul pentru situații excepționale a intervenit promt la deszapezirea drumurilor din Capitala.Orașul se pare ca s-a luminat dupa ninsorile de ieri, ninsori care au ingreunat traficul rutier și au dat mari batai de cap șoferilor.

- Este potrivit sa le oferi flori colegilor, sefilor, partenerilor de afaceri sau clientilor? E o intrebare pe care multa lume si-o adreseaza, in general, din teama de a nu amesteca o relatie de afaceri cu una personala. Cu putina atentie, poti transforma teama intr-un moment reusit.

- Exista putine lucruri care sa respire eleganta. Pura, in cea mai simpla forma a sa. Iar diamantele sunt unul dintre acestea. Fie ca este vorba de un solitar sau de o piesa imbracata in diamante, aceste pietre pretioase sunt epitomul bunului- gust.

- Cum ne tundem in aceasta primavara? Hairstylistul Cristi Pascu ne ofera 3 solutii! Bobul asimetric Cristi Pascu spune ca reusita acestui tip de bob depinde in totalitate de culoarea parului. “Bobul perfect este ideal atunci cand ai o culoare spectaculoasa, cum ar fi un blond cu reflexe argintii si,…

- Odata cu venirea primaverii și creșterea cu cateva grade a temperaturilor exterioare, tot mai multe persoane ajung sa resimta o stare de slabiciune generala a organismului, cunoscuta sub numele de astenie de primavara. Acest tip de astenie se deosebește de celelalte, care apar in principal toamna și…

- Catalyst Solutions anunta organizarea celui mai mare targ de cariera din Romania – Angajatori de TOP. Primavara aceasta, targul de cariera Angajatori de TOP va avea loc in Timisoara pe 16-17 martie, la Centrul Regional de Afaceri Timisoara, in Bucuresti pe 23-24 martie, la Sala Palatului si…

- Politistii clujeni au respectat si în acest an traditia de a oferi flori participantelor la trafic si de a transmite un gând bun si o primavara frumoasa. Astfel, politistii rutieri au continuat și anul acesta seria acțiunilor de „sancționare cu felicitari” a participantelor…

- „Le Printemps des Poetes“ este o asociatie culturala cu sediul la Paris care coordoneaza – pe plan national si international – desfasurarea saptamanii poeziei, festivalul „Le Printemps des Poetes ”, festival ce are loc in fiecare an in luna martie, atat in Franta, cat si in alte 65 de tari. In Romania,…

- Consiliul Judetean Suceava organizeaza miercuri, 7 martie, de la ora 18.30, la Cinematograful Modern din municipiul Suceava, spectacolul „Varietati de primavara", dedicat Zilei Internationale a Femeii.Isi dau concursul orchestra, solistii si corpul de balet al Ansamblului Artistic ...

- Primavara anului 2018 vine cu o surprinza de proportii pentru una dintre zodii. Daca pana acum s-a confruntat cu multe kilograme in plus, in urmatoarele trei luni va reusi sa scape de ele cu o dieta minune.

- Galleria Mall a pregatit un atelier de creație intitulat “Marțisor pentru mama mea”, care va avea loc sȃmbata – 03.03.2018 ȋn intervalul orar 14:00 – 16:00 la etaj ȋn Mall! Galleria Mall așteapta toți copiii la atelier ca sa creeze pentru mamici cele mai inedite marțisoare! Accesul este gratuit.

- – pictorita bucuresteana Marinela Mantescu-Isac expune pentru prima data in Bacau Din punct de vedere meteorologic, primavara pare un vis indepartat. Insa acest vis pare a prinde contur deja pe simeza galeriilor de arta de la sediul UAP Bacau. Acest fapt pare a fi posibil prin prezenta expozitiei de…

- Martie le va aduce anumitor zodii mai mulți bani in cont, dar in timp ce unii vor fi nevoiți sa munceasca puțin mai mult pentru a-i obține, alții vor avea norocul de partea lor și pot obține sume mari de bani de pe urma jocurilor de noroc. Zodiile care au șanse sa caștige la loto in martie 1.…

- Politiștii Serviciului Rutier Alba, polițiștii Biroului Rutier Alba Iulia, dar și polițiștii Secției 9 Poliție Rurala Cimpeni au oferit joi, marțișoare șoferitelor aflate in trafic. Polițiștii din Alba le-au facut și in acest an o surpriza placuta doamnelor si domnisoarelor aflate in trafic, de 1 Martie.…

- Conform tradiției populare, primavara incepe cu Baba Dochia și zilele ei, cunoscute drept Zilele babei. Zilele babei corespund cu zilele de urcuș ale Babei Dochia cu oile la munte, urcuș dedicat morții și renașterii sezoniere a zeiței agrare și a timpului calendaristic, in preajma echinocțiului de primavara.

- Martisorul este primul care ne aduce bucurie in suflet, atunci cand spunem iernii sa se duca si lasam primavara sa ne invaluie. Martisorul semnifica inceputul primaverii, si lupta dintre anotimpuri. Rosu-Alb. Rosu-viata, albul-moartea in cultura traditionala.

- Meteorologii estimeaza, pentru urmatoarele trei luni, o vreme cu temperaturi, in general, apropiate de normele climatologice, insa cu precipitatii excedentare in majoritatea regiunilor. Potrivit prognozei de specialitate a Administratiei Nationale de Meteorologie, valabila pentru intervalul martie…

- Meteorologii estimeaza, pentru urmatoarele trei luni, o vreme cu temperaturi, in general, apropiate de normele climatologice, insa cu precipitatii excedentare in majoritatea regiunilor, releva prognoza de specialitate, valabila pentru intervalul martie - mai, publicata de Administratia Nationala…

- Priviri languroase, cu gene lungi și voluminoase. Este dezideratul tinerelor care opteaza pentru extensii de gene. 2D, 3D, fir cu fir sau russian volume. Fiecare alege dupa preferințe sau buzunar. Fenomenul a luat amploare in ultimii trei ani datorita promovarii excesive, dar și prețului accesibil.…

- Andreea Balan, mesaj categoric pentru cei care o cunosc. Artista a explicat pe contul de socializare, cum vedete ea succesul și celebritatea. Vedeta este de parere ca celebritatea provine din foarte multa munca, perseverenta, dar si pasiune si determinare. Fanii acesteia au susținut-o și au felicitat-o…

- Si pentru ca primavara e aproape si odata cu ea vin si sarbatorile, mai multi comercianti stradali propun spre vinzare plante de primavara, a caror colectare și comercializare este, de fapt, interzisa. Pentru a depista cazurile de recoltare și comercializare ilicita a acestor plante protejate de stat, conducerea…

- Filmarile pentru “Ie, Romanie”, emisiunea prezentata de Mircea Radu care va incepe din 1 și 2 martie, de la ora 21.15, la Antena 1, sunt in plina desfașurare. De aceea, drumurile prin țara sunt numeroase in aceasta perioada pentru Nicolai Tand și Cosmin Seleși, membri in juriul “Ie, Romanie”, alaturi…

- Lungmetrajul ”Scurtcircuit/ Fault Condition”, regizat de Catalin Saizescu, a fost premiat pentru realizari artistice remarcabile la editia de anul trecut a Festivalului de Film de la Shanghai.

- Muzica anilor '80 continua sa fascineze toate generațiile. Pe 6 martie, carismaticul interpret italian FRANCESCO NAPOLI va fi prezent in Concertul de Primavara de la Turda cu celebrul sau repertoriu. Read More...

- Actorul George Burcea, soțul Andreei Balan, se afla in trafic in mașina, cand a fost interpelat de un barbat de origine siriana. Acesta a incercat sa-l pacaleasca pe partenerul de viața al Andreei Balan, afirmand ca nu are bani de benzina și ca odraslele sale il așteapta in celalalt capat al Bucureștiului.…

- Andreea Esca și Alexander Eram sunt casatoriți de 18 ani și sunt unul dintre cele mai indragite și apreciate cupluri din showbizul autohton. Cu ocazia Zilei Indragostiților, cei doi au organizat o petrecere prin care și-au dorit sa celebreze dragostea, alaturi de prieteni. Intre Andreea Esca, 45 de…

- Keo este unul dintre acei norocoși care nu-și arata deloc varsta reala. Varsta lui a creat numeroase dileme de-a lungul anilor. Keo, care a devenit tatic de fetița , este nascut in data de 21 iunie 1978, potrivit Wikipedia, astfel ca ar avea 39 de ani. Cu toate acestea, in trecut s-au facut tot felul…

- In anul scolar 2017-2018 sunt inscrisi aproximativ 2,3 milioane de elevi si prescolari, dintre care 165.000 in clasa pregatitoare, peste 400.000 la gradinita si 170.000 de elevi in clasa a V-a. Conform structurii anului școlar 2017-2018, aprobata de Ministerul Educatiei, urmatoarea vacanta,…

- S-a aflat unul dintre secretele Andreei Balan. Artista a postat pe contul de socializare un mesaj, in care a dezvaluit un lucru mai puțin știut despre ea. Fanii au reacționat imediat. Andreea Balan le-a explicat celor care o cunosc, de ce prefera ca in vacanța sa plece cat mai departe de ochii curioșilor.…

- Andreea Balan are probleme cu spatele din cauza coregrafiilor complicate pe care le pune in practica in timpul show-urilor sale. Artista a postat un mesaj pe contul de socializare, in care le marturisește fanilor ca nu este deloc ușor, insa publicul ei merita acest efort. „Nu e usor deloc si uneori…

- Astazi, temperatura maxima a zilei va fi de 7 grade. Noaptea vom avea -1 grad. În urmatoarele zile, vremea se încalzește ușor și temperatura maxima va fi sâmbata când termometrele vor arata 12 grade ziua și 4 grade noaptea. Vedeți mai jos prognoza meteo detaliata. Prognoza…

- Parintii si elevii vor ca anul scolar 2018 - 2019 sa inceapa pe 17 septembrie si nu o saptamana mai devreme. 76,95% dintre persoanele care au raspuns unui chestionar al Ministerului Educatiei Nationale vor ca anul scolar viitor sa inceapa luni 17 septembrie 2018. "In ceea ce priveste data la care ar…

- Artista are show-uri spectaculoase, dar și ieșiri la fel de… piperate. Andreea Balan a bagat spaima in toți colaboratorii, cu care lucreaza chiar și doar pentru o simpla apariție tv. Andreea Balan este considerata, pe buna dreptate, una dintre artistele cu cele mai spectaculoase show-uri. Artista pune…

- Chiar daca muzica nu este un scop in sine, ea este, cred eu, o cale privilegiata, o scara de lumina care ne permite sa accedem la adevaratele valori ale vieții, acelea care il fac pe om demn de Dumnezeu. Elizabeth Sombart De la Carnegie Hall din New York la Theatre des Champs-Elysees din Paris, Elizabeth…

- Andreea Balan, confundata cu o puștoaica la ”Guess My Age- Ghicește varsta”, show prezentat de Dan Negru, la Antena 1. Andreea și Mihai Meiros, cei doi participanții ai ediției de joi seara, au fost convinși ca au in fața lor o puștoaica, nicidecum o femeie de 33 de ani care este și mama. Vazandu-i…

- Dupa capsuni si galbenele, la Galati au rasarit si ghioceii. Desi prognoza meteo pentru aceasta perioada este una negativa, galatenii pot simti ca a venit primavara, cel putin din punct de vedere simbolic. Vestitorii primaverii, ghioceii, au aparut pe tarabele stradale si se vand printre fulgii de zapada.…

- Se pare ca America este continetul preferat al Andreei Balan și a soțului sau, George Burcea. Nu numai ca și-au facut luna de miere peste Ocean, ci, mai mult, dupa un an de munca istovitor, inceputul lui 2018 ii prinde pe cei doi tot in Statele Unite ale Americii.

- Suntem deja in a doua luna de iarna, insa temperaturile sunt se mentin in continuare, de primavara. Nu este o problema asa mare pentru oameni, dar pentru agricultura este, spun specialistii. Cum gradele ridicate din termometre nu vor mai tine mult, culturile ar putea fi distruse. Agricultorii au muncit…

- PROGNOZA METEOROLOGICA PENTRU INTERVALUL 06.01.2018 ORA 08 – 07.01.2018 ORA 08 Valorile termice, in creștere semnificativa fața de intervalul anterior, Post-ul DAMBOVIȚA: Primavara in toata regula, de Boboteaza! Cat vor urca temperaturile apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Sclavia moderna Ai un loc de munca. Pui o paine pe masa, platesti facturi si probabil ai in proprietate o casa si o masina sau mai multe case si masini. Dar te simti ca un sclav. Esti tintuit cu lanturi invizibile care iti spun ce sa gandesti, te imp

- Liviu Varciu și nea Marin fac glume la adresa Andreei Balan cand vine vorba de curațenie. Artista se supara pe cei doi colegi de emisiune, dar totul se transforma in amuzament, caci in tabara lui nea Marin nu e rost de suparare. Totul se face in echipa, caci miza e mare, aceea de a oferit copiilor cele…

- Nicolai Tand, chef pentru 30 de copii, in bucataria lui nea Marin. O adevarata sarbatoare este și in tabara lui nea Marin. Nicolai Tand, Andreea Balan și soțul ei George Burcea, Vica Blochina și Liviu Varciu sunt invitați in cadrul show-ului ”Poftiți in vacanța”, difuzat diseara, de la ora 20.00, la…

- Meteorologii au anuntat ca in zilele de Craciun valorile termice vor continua sa creasca, cu precadere in regiunile extracarpatice, unde vremea va deveni mult mai calda decat in mod normal pentru aceasta data. Temperaturile maxime vor fi cuprinse in general, ...