- Primele declarații ale Andreei Balan de pe patul de spital dupa ce a facut stop cardio-respirator in timpul operației de cezariana. Andreea Balan se afla inca la Terapie Intensiva in clinica unde a ales sa iși aduca pe lume cea de-a doua fetița. In timpul operației de cezariana, cantareața a suferit…

- Medicul Doru Herghelegiu mai adauga ca o astfel de complicatie este specifica nasterilor naturale si apare o data la 80.000 de cazuri, iar in 90% dintre situatii se dovedeste a fi mortala, scrie antena3.ro. Citeste si Tatal Andreei Balan, prima declaratie dupa ce fiica lui a facut stop cardio-respirator…

