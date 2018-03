Stiri pe aceeasi tema

- Delia este una dintre cele mai de succes cantarete din Romania, bucurandu-se un public numeros, care o sustine si o apreciaza neconditionat. Recent, artista a povestit o intamplare amuzanta, prin care a trecut. Blonda s-a trezit cu un necunoscut in casa. „Unul care a nimerit in casa. A fost introdus…

- Actorii Teatrului Elvira Godeanu din Targu Jiu au susținut, marți, spectacolul „Unde dragoste nu e...". Banii stranși din incasari au fost donați Uniunii Teatrale din Romania și vor ajunge la actorii care au nevoie...

- Suporterii din Romania sunt in doliu. Din nefericire, inca o legenda a fotbalului romanesc a parasit aceasta lume in Postul Paștelui. Potrivit tradiției, persoanele care mor in aceasta perioada ajung direct in Rai. Vestea morții fostului sportiv a cazut ca un trasnet asupra familiei și a celor care…

- Andreea Balan, Liviu Varciu și Andreea Antonescu – trei dintre vedetele apreciate din Romania. Recent, soția lui George Burcea a facut dezvaluiri incendiare despre unele momente intime pe care le-a trait impreuna cu Liviu Varciu. De altfel, artistul a fost surprins in ipostaze apropiate și cu Andreea…

- Gabriela Cristea a devenit mama pe 23 septembrie, iar de atunci și-a propus sa dea jos surplusul de greutate pe care l-a luat in timpul sarcinii. Recent, vedeta a spus ca a scapat de 10 kilograme, insa imaginile obținute de CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, arata altceva. Gabi e ușor plinuța, dar…

- Smiley este unul dintre cei mai apreciați artiști din Romania. Are mulți fani, printre care și Simona Halep. Recent, cei doi au fost fotografiați la Miami. Tenismena participa la un turneu de categorie Premier Mandatory, in timp ce cantarețul se afla in vacanța. Inaintea partidei cu Oceane Dodin, Simona…

- Cod portocaliu de ninsori abundente joi noaptea! Este anunțul facut de ANM, Bucureștiul și alte 14 județe fiind vizate. 16 judete se vor afla sub Cod galben de ninsori insemnate de joi dupa-amiaza, potrivit avertizarilor emise de aceeași instituție. Care este cauza gerului? Un ciclon cu praf saharian…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 27.032 locuri de munca, in data de 21 martie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 7.862,…

- Ca antreprenor am trait toate experientele pe care aceasta alegere ti le aduce, de la provocari si esecuri, la impliniri si reusite. Am crescut o companie de facility management services de la 1 la aproape 600 de angajati intre 2003 si 2015 si am repornit, de 2 ani, pe acelasi drum cu o firma…

- Recent, presedintele Fundatiei Sportului Iesean, Lucian Popescu, l-a contrazis pe primarul Iasului, Mihai Chirica, cel care a spus ca nu poate finanta sportul iesean din cauza unui vid legislativ. Popescu a afirmat ca banii pot fi alocati structurilor sportive ca si pana acum, prin intermediul FSI.…

- De multe ori, viața unui artist ascunde drame cumplite, iar publicul e neiertator. Avem pretenția ca cel de pe scena sa aiba mereu zambetul pe buze, deși e imposibil. Karym, un artist cunoscut din Romania, a acceptat sa vorbeasca și sa recunoasca faptul ca trece printr-o perioada crunta. De curand,…

- Traim intr-o țara ciudata, din toate punctele de vedere. Acest lucru o demonstreaza, cu varf și indesat, un locuitor al plaiurilor mioritice. Tanarul a realizat și cateva fotografii care sa vina in sprijinul postarii sale. Mai exact, personajul a incercat sa se puna in pielea unui pompier. Recent, intr-una…

- Delia este una dintre cele mai de succes cantarete din Romania, bucurandu-se un public numeros, care o sustine si o apreciaza neconditionat. Și-a obisnuit deja fanii cu schimbarile radicale de look. Daca in urma cu ceva timp și-a vopsit parul verde, Delia a opat acum pentru o nuanța mai inchisa. Recent,…

- E absolut fabulos cum s-a realizat un transfer de cinci stele, la FCSB. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, a aflat ca Gigi Becali l-a descoperit pe Florin Tanase in timpul unui gratar, la Ovidiu, in perioada cand lucra la Academia Gheorghe Hagi. Atacantul l-a impresionat pe patronul roș-albaștrilor…

- Roxana Nemeș are doua surori și a avut o copilarie cu de toate. Vedeta iși iubește enorm familia, de care este foarte apropiata. Recent, aceasta a dezvaluit, la un post de televiziune, ca tatal ei era foarte sever, insa a fost un adevarat exemplu pentru ea. „Suntem patru fete cu mama. Suntem trei surori.…

- Andreea Esca este una dintre cele mai indragite prezentatoare TV din Romania. Are o fiica, Alexia, pe care o iubește enorm. Recent, știrista a vorbit despre posibilitatea de a deveni bunica. Iși dorește enorm acest lucru, insa mai are de așteptat. „Peste 10 ani, poate ca Alexia se va și marita, poate…

- Delia este una dintre cele mai de succes cantarete din Romania, bucurandu-se un public numeros, care o sustine si o apreciaza neconditionat. Și-a obisnuit deja fanii cu schimbarile radicale de look. Recent, pe contul personal de socializare, Delia a urcat o pictura in care apare tunsa la chelie. Imaginea…

- Billel Omrani a fost eroul CFR-ului in ultima partida, insa, conform surselor CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, ar avea o viața extrasportiva agitata. Acesta ar fi unul dintre motivele pentru care Dan Petrescu ar dori sa scape de el. Recent, aflat in compania prietenilor, atacantul a facut o marturisire…

- Giani Kirița nu a uitat incidentul cu turcul Turabi, de la ultima intalnire Romania – Turcia. Sambata seara, fostul fotbalist a anunțat ca vrea sa concureze contra lui Turabi. Echipele din cele doua țari s-au duelat inca o data. Inainte de joc, Giani Kirița a spus ca vrea sa-l infrunte pe Turabi, concurentul…

- Teo Trandafir este una dintre cele mai apreciate și indragite prezentatoare TV din Romania. Recent, in cadrul unui interviu, vedeta a vorbit despre cel mai greu moment pe care l-a trait pana in prezent. A oferit detalii despre momentul in care a fost la un pas sa treaca in lumea celor drepți. ”Cel pe…

- Simona Gherghe este una din cele mai cunoscute vedete de televiziune din Romania, iar salariul pe care il incaseaza in fiecare luna este pe masura. Simona Gherghe este o figura cunoscuta telespectatorilor din Romania, care o urmaresc de luni pana vineri la emisiunea „Acces Direct”, pe care o prezinta…

- Asia Express: Mircea N. Stoian a aruncat bomba in aceasta dimineața și a dezvaluit numele caștigatorului de la Asia Express. Jurnalistul nu ezita sa iși spuna parerea atat despre vedetele noastre autohtone, cat și despre emisiunile care se difuzeaza in Romania. Recent, a scris un articol pe blogul sau…

- Doliu in lumea fotbalului din Romania! Fostul jucator Emerich Hirmler a murit, luni seara (5 martie), la varsta de doar 58 de ani. Boala de care suferea nu l-a iertat pe fotbalistul, care a fost foarte apreciat in anii ’80, jucand nu mai putin de 11 ani pentru „Batrana Doamna” UTA. Emerich Hirmler a…

- Oana Roman a scris un mesaj pe rețeaua de socializare in care vorbește despre violența domestica, și nu cea fizica, ci verbal. Ea spune ca a trait aceste momente, ca s-a simțit umilita, dar a suportat și a trecut peste asta, atunci. „S-a tot vorbit in ultima vreme despre violența domestica, despre violența…

- EXATLON 5 MARTIE. Cosmin Cernat, prezentatorul reality-show-ului din Republica Dominicana, le-a dat o veste de zile mari concurenților. El a mai anunțat și un nou concurs, care va avea la linia de start trei țari. EXATLON 5 MARTIE. In fiecare saptamana, concurenții din trei țari, Romania, Turcia și…

- Irina Rimes a devenit intr-un timp foarte scurt una dintre cele mai apreciate artiste din Romania, insa nu a fost ocolita de dificultați pana a ajunge unde este acum. Vedeta a venit pentru prima data in Romania in urma cu șase ani, iar pana atunci doar visa sa ajunga in țara despre care toata lumea…

- Mihaela Radulescu este una dintre cele mai frumoase prezentatoare TV din Romania. Este invidiata de foarte multe femei din Romania, in special datorita siluetei de invidiat pe care o are. Recent, in cadrul unui interviu, vedeta a marturisit cum reușește sa se mențina intr-o forma fizica perfecta, deși…

- Iubitul Biancai Dragușanua trecut recent printr-o intervenție chirurgicala la piciorul stang, dupa ce s-a accidentat pe partia cu shi in urma cu mai bine de doua saptamani. In cadrul unui interviu recent, Victor Slav și partenera lui, dar și unul dintre medicii care s-a ocupat de prezentator au facut…

- Oamenii obosesc tot mai mult mental, și tot mai puțin fizic, pentru ca mintea lor este din in ce mai mult solicitata. Astfel, mentalul fiind obosit, va ingreuna sau incetini și funcțiile fizice. Pana și mancarea se digera mai greu la un mental aglomerat. "Prin celulele sale puse cap la cap,…

- Marian Mexicanu’ este unul dintre cei mai apreciați lautari din Romania, insa acest lucru nu il ferește de probleme. Recent, artistul a fost snopit in bataie la un eveniment și a ramas cu semne vizibile pe fața. Acesta a povestit, cu lux de amanunte, cum a ajuns sa fie agresat fizic. „Incepem ca animalele…

- Andreea Balan, mesaj categoric pentru cei care o cunosc. Artista a explicat pe contul de socializare, cum vedete ea succesul și celebritatea. Vedeta este de parere ca celebritatea provine din foarte multa munca, perseverenta, dar si pasiune si determinare. Fanii acesteia au susținut-o și au felicitat-o…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 1.236 locuri de munca, anunța Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) Situația locurilor de munca pe care le pot ocupa romanii este urmatoarea: Germania – 699 locuri de munca: 400 manipulant bagaje,…

- Un cetațean din Romania care iși spune in mediul on-line “Suveran maximus” pare sa fie persoana care a invațat mai mulți șoferi sa mearga cu numele false la mașina. “Regele suveranilor” a urcat o filmare pe contul personal de socializare in care ii “invața” pe oamenii creduli ce trebuie sa faca pentru…

- Celia și Costi Ionița, din nou impreuna, pentru o colaborare de zile mari pe plan muzical. Mai exact, Costi ii va produce noul single al artistei, pe care urmeaza sa-l lanseze. Este vorba despre o piesa superba, in engleza, cu care artista spera ca va rupe topurile din Romania si cele internationale.…

- Un tanar abandonat la inceputul anilor '90 intr-o gara din Bihor isi cauta parintii...pe Facebook. Dupa copilaria chinuita din orfelinat, destinul s-a imbunat: a fost infiat de o familie din nordul Europei si acum lucreaza pentru gigantul IT Google.

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , publica si astazi, asa cum v-a obisnuit, o informatie-bomba! Renert Gad, celebrul estetician, a recunoscut in fata procurorilor ca a fost client fidel al "Regelui bordelurilor", Efim Podval, care detinea mai multe astfel de stabilimente de lux. Renert Gad platea…

- Andreea Balan este una dintre cele mai apreciate artiste din Romania, iar la concertele pe care le sustine face intotdeauna spectacol. Recent, pe contul personal de socializare, cantareata a dezvaluit ca antrenamentele pe care le face pentru a avea coregrafii perfecte ii produc dureri serioase. A

- Incepand cu primavara aceasta, Antena 1 le aduce telespectatorilor pe micile ecrane un nou reality show, care va fi prezentat de cunoscutul moderator de televiziune Mircea Radu. ,,IE, Romanie” va debuta sub forma unei aventuri rurale, in care vedetele se vor intrece pentru a descoperi cele mai autentice…

- Ionela Prodan si-a ingrijorat fanii dupa ce a ajuns de urgenta la spital saptamana trecuta, din pricina unor probleme cardiace. Celebra interpreta de muzica populara a oferit, in exclusivitate, primele declaratii pentru CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , direct de la spital.

- A fost, fara indoiala, o lovitura la coarda sensibila! Scena din biroul Lilianei Gafencu, relatata de CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , respectiv momentul cand sefa de la CS Dinamo intra in conflict cu adjunctul, a creat un tsunami in ”Stefan cel Mare”! Sigur, comunicatul remis de CS Dinamo este…

- Pascal Garnier, francezul stabilit la Putna, s-a indragostit iremediabil de Romania și a devenit ghid, pentru a le putea arata strainilor frumusețile țarii noastre. Cu ajutorul sau, mii de turiști au descoperit locuri pitorești. De mai bine de 10 ani, Pascal simte romanește. Ne-a invațat limba, iubește o…

- Recent, Romania a fost scandalizata de imaginile in care un medic face scandal, refuzand internarea și rupand fișa medicala a unei paciente de 87 de ani! Acum, doctorița in cauza a primit o lovitura grea!

- Noi tensiuni in familia lui Banel Nicolita! In ultimii ani, tatal si si fostul stelist au fost precum soarecele si pisica. Dupa numeroase certuri, cei doi pareau ca s-au impacat anul acesta, insa finalul lui 2017 a reaprins discutiile dintre ei. Cancan.ro, site-ul numarul 1 din Romania, a aflat ce i-a…