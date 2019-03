Stiri pe aceeasi tema

- Conf. dr. Doru Herghelegiu, medicul care a salvat-o pe cantareata Andreea Balan, a explicat ca a fost vorba de o complicatie mai frecventa la nasterile naturale decat in cazul operatiilor de cezariana, oferind detalii despre starea artistei.

- Cantareata Ariana Grande a facut marturisiri cutremuratoare despre viata sa, pe rețelele de socializare. Aceasta susținand ca fanii și muzica i-au salvat viața, dupa un an dificil in care s-a confruntat cu dezamagiri in dragoste, dar și cu moartea. Starul internațional pop a trecut prin momente extrem…

- EVOCARE…Ranile trecutului incep sa se vindece, de vreme ce, iata, exista vointa pentru a scoate la lumina adevarul despre crima savarsita asupra Episcopului Grigorie Leu! A fost nevoie de 70 de ani de indoieli, pentru ca, in prezent, sa fie nu doar voci, dar si fapte concrete, care sa ceara elucidarea…

- Pentru un nou-nascut din Irlanda de Nord, sarutul primit de la surioara lui a facut diferenta dintre viata si moarte. Acum, baietelul are patru ani si ar fi putut avea o soarta cumplita daca medicii nu ar fi descoperit, in timp util, afectiunea de care suferea.

- O tanara din Taiwan și iubitul ei au o poveste de viața demna de un scenariu de film. Lin Xiaofen a suferit un accident de mașina in urma cu 11 ani și a avut nevoie de transplant de sange. Printre cei al caror sange a fost folosit pentru a-i salva viața s-a numarat și cel al lui Lian Zhicheng, un barbat…

- La noua luni de la moartea Ionelei Prodan, ies la iveala detalii dureroase despre ultima perioada din viața cantareței. "Ana a fost cea care a ingrijit-o pana in ultima clipa, a stat cu ea in clinica zi si noapte, i-a dat sa manance cu lingurita, i-a monitorizat perfuziile si a avut grija…