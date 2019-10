Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Balan și George Burcea s-au casatorit religios in data de 15 septembrie 2019. In aceeași zi au creștinat-o și pe Clara Maria, fetița lor cea mica. Evenimentul a fost unul grandios, iar alaturi de ei au fost in jur de 250 de invitați. Andreea Balan a radiat de fericire in cele trei rochii de…

- Daca este marti 13, este „Ziua Informarii Preventive”, iar voluntarii din E.ON Romania si cei ai Delgaz Grid s-au mobilizat si de aceasta data pentru a sprijini actiunile desfasurate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (I.G.S.U.) in mai multe judete din tara. Actiunile de informare…

- Azi noapte, Simona Halep a devenit victima hackerilor, contul ei de Instagram fiind luat cu asalt de numeroase mesaje extrem de bizare. Bineințeles, sunt mulți cei care se intreaba cum a reacționat tenismena atunci cand a fost pusa in fața unei astfel de situații.

- Simona Halep, 27 de ani, locul 4 WTA, se afla in vacanța dupa ce a triumfat la Wimbledon, dar pare sa aiba probleme in mediul online. Se pare ca Simona Halep a fost victima hackerilor. Pe contul de Instagram al campioanei au aparut doua mesaje ciudate, care ulterior au fost șterse. In ele, «Simona Halep»…

- Politia Metropolitana din Londra, cunoscuta si sub numele de Scotland Yard, a raportat sambata ca pagina sa web, contul de Twitter si cel de email au fost tinta unui atac cibernetic, informeaza Press Association si EFE, potrivit Agerpres.Vineri seara, o serie de mesaje neautorizate, inclusiv…

- O simpla postare pe pagina de Instagram cu copilul la plimbare a starnit un val de reactii negative si comentarii jignitoare la adresa lui Rares Bogdan. Este vorba despre o postare in care Rares Bogdan este cu fetita sa la plimbare, imbracat cu un sacou in dungi si o pereche de pantaloni albi, la…

- De mai bine de o saptamana profilul de Instagram al lui Lady Gaga a devenit un camp de lupta crancena: zeci de comentarii in limba rusa la fiecare postare a artistei cu atacuri dure și acuzații, precum cantareața americana ar fi distrus familia lui Bradley Cooper și a modelului rus Irina Shayk, lasand…

- Mama Majdei, co-prezentatoarea emisiunii „Agenția Vip”, iși aniverseaza astazi ziua de naștere, iar fiica ei a surprins-o cu un mesaj postat pe contul de socializare. „M-am nascut copilul tau și asta e super puterea mea ! ♥️ Mi-ai dat aripi sa zbor, dragoste sa iubesc, priviri calde și imbrațișari,…