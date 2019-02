Andreea Bălan a dezvăluit numele fetiței pe care urmează să o aducă pe lume Andreea Balan a dezvaluit, prin intermediul vlogului ei, cum se va numi fetița pe care o va aduce pe lume peste doar doua saptamani. Artista, care este insarcinata in noua luni, a afirmat, totodata, ca are insomnii pentru nici bebelușul din burtica și nici Ella nu o prea lasa sa se odihneasca. La ultimul control, Andreea a aflat ca in prezent bebelușa ei are 2.700 kilograme și este perfect sanatoasa. „Are o gamba lunga de balerina”, i-a spus medicul cantareței. „Poate sa vina pe lume oricand, așa mi-a spus (n.r. medicul) deci trebuie sa stau mai mult la pat, sa stau cat pot de mult intinsa. Vreau… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

