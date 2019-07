Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai așteptata piesa a verii a fost lansata in sfarșit! Andreea Balan și Andreea Antonescu s-au reunit și au scos prima piesa pe 2019 care cu siguranța va fi hit in cel mai scurt timp.

- Așa cum a EVZ a dezvaluit IN PREMIERA și IN EXCLUSIVITATE saptamana trecuta, Andreea Antonescu și Andreea Balan au dedis sa puna stop carierelor lor solo in muzica și sa le ofere fanilor ceea ce așteapta de mai mulți ani. Astazi s-a dat comunicatul oficial.

- „Am observat ca ne aflam intr-o perioada in care copiii sunt mai putin restrictionati, fiind in vacanta, au mai multa libertate de miscare decat de obicei, insa acest lucru atrage si o lipsa de supraveghere. Ieri de exemplu (n.r. - duminica) au fost foarte multe cazuri de copii policontuzionati prin…

- Kamara și fosta lui soție se afla in Turcia impreuna cu baiețelul lor, Leon, in varsta de cinci ani. Baiețelul a fost supus unui prim transplant de celule stem, iar tatal lui a publicat primele imagini de pe patul de spital. „Inca un pas pentru Leon a facut: primul transfer de celule stem. Un prim…

- Justiția a aparat drepturile unei paciente pe moarte! Pentru prima oara in istorie, Casa de Asigurari de Sanatate a Muncipiului București a fost obligata sa deconteze 15.000 de euro pentru tratamentul unei paciente care s-a tratat la privat. De ce nu a fost tratata la spital de stat:

- Medicii au descoperit ca problemele de sanatate pe care le avea o femeie au fost cauzate de dragostea ei pentru ceai. O femeie de 47 de ani le-a spus medicilor unui spital din Detroit ca are obiceiul sa...

- Un șofer beat a decis sa nu mai continue drumul și sa se culce. Numai ca n-a dus mașina intr-o parcare sau n-a tras-o in afara carosabilului, ci a decis sa traga pe banda intai. Polițiștii au fost anunțați de un trecator care l-a surprins pe individ cum dormea cu capul pe volan. El oprise mașina pe…

- Sase elevi adolescenti de la o scoala din Londra au fost internati in spital cu halucinatii puternice, dupa ce o colega mai mare le-a oferit prajituri cu marijuana, scrie Mediafax. Cazul a fost facut public dupa ce profesorii au chemat ...