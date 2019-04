In urma cu o luna, Andreea Balan a devenit mama pentru a doua oara, in urma unei cezariene in timpul careia a suferit un stop cardio-respirator, ce i-a adus numai greutați in urmatoarele trei saptamani. In ciuda faptului ca, in timpul cezarienei, era sa moara, celebra artista și-a ținut fanii la curent cu starea ei de sanatate prin intermediul vlogg-ului ei de pe YouTube. Andreea Balan a fost acuzata ca și-a vandut drama de dragul banilor. Asta dupa ce artista posta mai multe vlog-uri pe contul sau de Youtube și a facut și reclama unor produse și inclusiv spitalului, chiar daca a trecut pe langa…