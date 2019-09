Stiri pe aceeasi tema

- Compozitorul Adrian Pop vorbeste, intr-un interviu pentru „Adevarul“, despre impresiile sale cu privire la muzica contemporana, precum si cele despre editia din acest an a Festivalului International „George Enescu“.

- Andreea Balan (35 ani) și Andreea Antonescu (36 ani) au vorbit deschis despre perioada de glorie a trupei Andre și au facut o serie de dezvaluiri neașteptate. Din 1998 și pana in 2001, trupa Andre a fost una dintre cele mai de succes formații muzicale din Romania. Andreea Balan și Andreea Antonescu…

- In urma cu doar cateva zile, Andreea Balan a ajuns la starea civila alaturi de alesul inimii sale, George Burcea, iar cununia lor a fost una extrem de emoționanta. Alaturi de Andreea Balan a fost și buna ei prietena, Andreea Antonescu, dar și mama ei, cea care a susținut-o pe frumoasa artista in absolut…

- Andreea Balan și Andreea Antinescu au reunit trupa Andre, spre incantarea fanilor, care așteptau de multa vreme acest moment. Soția lui George Burcea a explicat ce s-a intamplat intre ea și colega de scena, in ultimii ani, dupa ce toata lumea a cerzut ca s-au certat. „Nu cred ca era nevoie de cineva…

- Andreea Antonescu a dezvaluit ce s-a intamplat cu o noapte inainte de reunirea trupei Andre. In urma cu cateva zile, Andreea Antonescu și Andreea Balan au reunit trupa Andre, cu care au devenit celebre cu ani in urma. Cele doua artiste au lansat piesa “Reset la inima”. Pe blogul ei, Andreea Antonescu…

- In aceasta seara, trupa Andre s-a relansat oficial! Toata Romania s-a bucurat cand cele doua au dat vestea, dar in spatele acestei alegeri sta o adevarata poveste. In direct la "Rai Da Buni", chiar de la eveniment, cele doua artiste au povestit ce s-a intamplat.

- Andreea Antonescu și Andreea Balan au lucrat in secret la refacerea trupei Andre si au filmat impreuna un nou videoclip, scrie click.ro. Citeste si Casatoria Andreei Balan cu George Burcea din Las Vegas, nula. "Am avut un soc!" „Reset la inima" va fi prima melodie a trupei Andre și…

- Inceputul de an nu a fost foarte bun cu Andreea Balan! Nu din punct de vedere profesional, evident. Din punct de vedere personal, mai precis al starii de sanatate. Insa Andreea se poate mandri cu faptul ca a reusit sa treaca de momentele complicate, prin care nu credea ca va trece vreodata.