Andreea Antonescu și noul său iubit, primele declarații despre relație Andreea Antonescu a facut primele declarații despre relația pe care o are cu Ștefan Manolache. Cei doi au fost surprinși sarutandu-se in timp ce se aflau la cumparauti, iar acum au venit și explicațiile, oferite, pe rand, de amandoi. Andreea Antonescu, in varsta de 37 de ani, nu a semnat inca actele de divorț, deși și-a asumat in mod public desparțirea de soțul sau, Traian Spak, cu care este casatorita din 2011 și impreuna cu care are o fetița, pe nume Sienna, in varsta de 8 ani. Cu toate acestea, artista a inceput o noua relație cu un jurnalist care este cu 10 ani mai tanar decat ea: „Ne-am cunoscut… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

