Stiri pe aceeasi tema

- Victor Piturca are de ce sa fie mandru! Fostul selectioner al echipei nationale de fotbal a Romaniei are o fiica de nota 10! Cum arata si cu ce se ocupa Claudia? Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, are raspunsul la aceasta intrebare!

- Nici bine n-au anuntat divortul, ca el si-a si refacut viata! Dragos, cel cu care Elena Ionescu a fost casatorita mai bine de un an, are o noua iubita, iar www.spynews.ro va prezinta in exclusivitate primele imagini cu acestia.

- Raluca Tanase s-a desparțit de iubit și puțini au fost cei care au știut asta. Discreta cu viața personala, artista a preferat sa nu faca declarații despre motivele desparțirii. Cei doi au ales sa continue viata pe drumuri separate, dupa o relatie de peste un an. Se pare ca ruptura s-a produs…

- La scurt timp dupa ce Spynews.ro a anuntat in exclusivitate Ioana Filimon ar fi fost tinuta sechestrata timp de o luna peste hotare de iubitul turc, acesta a facut public un filmulet a de-a dreptul socant! Ioana Filimon apare pe perfuzii, intr-un local.

- Cunoscuta ca o persoana linistita, care nu doreste sa apara in lumina reflectoarelor, Alexandra, fiica lui Liviu Dragnea, duce o viata la care alte tinere doar viseaza. Stabilita in Los Angeles, Statele Unite ale Americii, aceasta traieste o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Alexandru Mataev,…

- Oana Radu trece printr-un adevarat cosmar, dupa ce iubitul ei a fost stropit cu benzina si incendiat, iar drama artistei este cu atat mai mare cu cat printre victime se numara si viitoarea soacra.

- Simona Halep (27 de ani), locul 4 WTA, va fi decorata, astazi, la Palatul Cotroceni, de presedintele Romaniei, Klaus Iohannis. La aceasta ceremonie, campioana de la Wimbledon si-a facut aparitia insotita de parintii sai, dar si de iubitul Toni Iuruc.