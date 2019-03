Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Antonescu s-a suparat pe Andreea Balan cand aceasta a vorbit despre bataile primite de la parinți in perioada Andre. „Andreea Antonescu lua bataie de la tatal ei cu furtunul”, aceasta este afirmația cu care Andreea Balan a scos-o din sarite pe fosta ei colega de scena. Intr-o emisiune TV, Andreea…

- Mai este foarte puțin pana Andreea Balan va deveni mama pentru a doua oara. Artista se afla pe ultima suta de metri cu sarcina, așa ca a decis impreuna cu soțul ei, cum se va numi fetița lor. „Dragii mei, pe ultima suta de metri, dupa “certuri” și discuții, am ales in sfarșit numele bebelinei care va…

- Unica.ro a stat de vorba cu vedetele din Romania și le-a intrebat de ce cred ca merita sa le urmareasca oamenii pe social media, respectiv pe Instagram. Vezi ce au raspuns. Nicole Cherry, cantareața: „Sunt artist, cantareața și imi doresc ca oamenii sa imi asculte muzica. Poate ca se inspira pentru…

- Andreea Balan a fost taxata de șefii de la postul de televiziune Antena 1, cu care aceasta are contract. Vedetei i s-a luat o suma importanta de bani. In urma cu cateva saptamani, Andreea Balan anunța in revista Unica ca este insarcinata cu cel de-al doilea copil . Acest lucru nu le-a picat prea bine…