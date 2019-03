Andreea Antonescu, primele declaratii dupa ce a vizitat-o pe Andreea Balan la spital! Ce i-a adus proaspetei mamici, dar si ce cadou i-a oferit micutei Clara

Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Antonescu, primele declarații dupa ce a vizitat-o la spital pe Andreea Balan. Artista a suferit un stop cardio-respirator in timpul operației de cezariana, iar vestea a venit ca un trasnet atat asupra familiei, cat și asupra celor care o indragesc pe artista.

- Andreea Antonescu a mers de urgența la spital, pentru a fi alaturi de prietena ei, Andreea Balan. Artista a facut un stop cardio-respirator, in timpul operației de cezariana, suferita luni seara. Din fericire, micuța ei este foarte bine și a primit nota 10 la naștere. Chiar daca Andreea Antonescu nu…

- Marți seara, Andreea Antonescu a venit la spital pentru a-și vizita prietena. Aceasta i-a adus Andreei Balan un buchet de trandafiri roșii, și un unicorn roz de plus, pentru micuța Clara Maria. Deși s-a spus ca artista este in stare stabila, dupa ce a facut stop cardio-respirator, medicii nu au lasat-o…

- Dupa ce au aparut zvonuri conform carora Andreea Balan ar urma sa fie mutata la un alt spital din locul in care a nascut si a suferit un stop cardio-respirator, George Burcea a facut declaratii in exclusivitate pentru www.spynews.ro si a lamurit intreaga situatie.

- Andreea Balan a nascut, prin cezariana, luni seara, pe 4 martie, cea de-a doua fetița. Micuța va purta numele de Clara Maria. Din nefericire, Andreea Balan a intampinat probleme grave de sanatate in timpul sarcinii, vedeta facand stop cardio-respirator in timp ce se afla pe masa de naștere.

- Sandel Balan a facut primele declarații despre fiica sa, cantareața Andreea Balan, dupa ce aceasta a suferit un stop cardio-respirator in timpul nașterii. Tatal artistei, care locuiește la Ploiești, a declarat ca se pregatește sa mearga la clinica sa-și viziteze fiica. "Nu știu, eu stau la Ploiești.…

- Andreea Antonescu s-a suparat pe Andreea Balan cand aceasta a vorbit despre bataile primite de la parinți in perioada Andre. „Andreea Antonescu lua bataie de la tatal ei cu furtunul”, aceasta este afirmația cu care Andreea Balan a scos-o din sarite pe fosta ei colega de scena. Intr-o emisiune TV, Andreea…

- Andreea Balan mai are doar doua zile și devine mamica pentru a doua oara. Vedeta a spus ce simte in aceste ultime zile de sarcina. Andreea Balan a anunțat sambata ca mai are doar cateva zile pana o va aduce pe lume pe cea de-a doua fetița a sa. Artista a marturisit ca se bucura din plin de aceste ultime…