Andreea Antonescu lanseaza prima piesa dupa ce a anuntat ca divorteaza

- La o zi de la anunțul divorțului, Andreea Antonescu lanseaza ”Iubirea pe acte”, o piesa sincera și plina de emoție cu un videoclip urban, filmat in Los Angeles. Artista ne surprinde cu un look fresh și casual, in ton cu vibe-ul videoclipului. Andreea Antonescu incepe o noua perioada a vietii și puncteaza…

- Marți seara a avut loc lansarea oficiala a piesei „Reset la inima”, ce marcheaza reunirea trupei Andre, iar Andreea Balan și Andreea Antonescu au organizat o petrecere pe cinste, la care au luat parte cele mai importante persoane din viața lor. Andreea Balan a postat pe contul de socializare un mesaj,…

- Andreea Balan si Andreea Antonescu, la repetii cu doar cateva ore inainte de evenimentul de lansare a celui mai nou singleAndre. Dupa 17 ani de pauza, Andre, fenomenul muzical al anilor 2000, se reuneste si lanseaza „Reset la inima”. Cele doua artiste au ultimele repetitii pentru show-ul privat din…

- Marți, pe 9 iulie, trupa Andre marcheaza in mod oficial revenirea in lumea muzicala. Andreea Balan și Andreea Antonescu și-au unit din nou forțele, pentru a scoate o noua piesa, la 18 ani de la momentul cand carierele lor au luat-o in direcții diferite.

- Andreea Antonescu și Andreea Balan au lucrat in secret la refacerea trupei Andre si au filmat impreuna un nou videoclip, scrie click.ro. Citeste si Casatoria Andreei Balan cu George Burcea din Las Vegas, nula. "Am avut un soc!" „Reset la inima" va fi prima melodie a trupei Andre și…

- Andreea Balan și Andreea Antonescu au decis sa puna stop carierelor solo și sa redevina formația care a isterizat Romania: ANDRE! Legendara trupa Andre se reunește și pregatește o noua piesa! Cele doua fete pline de energie, curaj și originalitate, revin 17 ani mai tarziu, cu forte proaspete și lanseaza…

- Daddy Yankee este de neoprit! Dupa ce „Con Calma”, feat. Snow, a devenit cea mai ascultata piesa, cu cel mai vizionat material video de pe YouTube, renumitul superstar portorican lanseaza piesa „Si Supieras”, alaturi de Wisin & Yandel. „Si Supieras” este o piesa ușoara, de vara, ale carei ritmuri te…

- Phaser lanseaza un nou single cu videoclip. Piesa se numește “Spune-mi unde ești” și surprinde momentele triste și nostalgia care apar in urma unei desparțiri. “Spune-mi unde ești este despre partea mai puțin frumoasa a relațiilor – desparțirile. De multe ori la sfarșitul unei povești de dragoste unul…