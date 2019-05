Stiri pe aceeasi tema

- Adele, 30 de ani, are deja o noua relație dupa ce s-a desparțit de soțul ei, Simon Konecki. Barbatul care a intrat recent în viața starului pop este un american, însa nu se știu prea multe despre identitatea noului ei iubit.

- Cantarețul spaniol David Bisbal a devenit tatic de baiețel. Artistul a facut publica prima imagine cu bebelușul sau. David Bisbal, in varsta de 39 de ani, este casatorit cu Rosanna Zanetti, o actrița in varsta de 30 de ani, originara din Venezuela. Sambata, cei doi au devenit parinții unui baiețel…

- De un an și jumatate, Robert Cristea, campion național la profesioniști, categoria semimijlocie, 37 de ani impliniți de Ziua Femeii, s-a implicat intr-un proiect de suflet. „Lucrez cu doi copii cu potențial bun, Doru și Alex. Au venit de la caminul de copii din Periș, prin Alexandra, un voluntar. I-a…

- Marius Elisei a facut publica o discuție pe care a avut-o cu fiica sa, maria Isabela, in perioada in care el nu se simțea foarte bine. Marius Elisei este casatorit cu Oana Roman. Din mariajul celor doi a rezultat o fiica, Maria Isabela. de curand, Marius Elisei nu s-a simțit foarte bine, insa fiica…

- Documentarul „Distanta dintre mine si mine”, care o are in centru pe scriitoarea si poeta Nina Cassian, va rula de vineri in cinematografele romanesti, iar mai multe proiectii speciale, in prezenta autoarelor Mona Nicoara si Dana Bunescu, vor avea loc la Bucuresti, Cluj-Napoca, Sibiu si Arad, scrie…

- UBER și Taxify ar putea fi interzise, daca Guvernul va aproba actualul proiect de modificare a legii transportului rutier și pe cea a taximetriei. Prevederile proiectului, afișat pe pagina de internet a Ministerului Dezvoltarii, fac referire exacta la serviciile de transport pentru care se percepe o…