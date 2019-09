Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Antonescu a fost și ea in centrul atenției la nunta colegei sale de trupa, Andreea Balan. Cantareața a aparut alaturi de fiica ei, Sienna, in varsta de opt ani, care a devenit o domnișoara! Andreea Antonescu a ales sa poarte o rochie satinata de culoarea piersicii, pe care a accesorizat-o cu…

- Andre, o formație dance alcatuita din Andreea Balan și Andreea Antonescu, a creat o adevarata isterie in Romania la inceputul anilor 2000. Cele doua fete au cucerit fanii si cu muzica, dar si cu stilul lor vestimentar!

- Simona Gherghe a explicat care au fost motivele care au deterinat-o sa renunțe la emisiunea "Acces Direct", pe care a moderat-o ani de zile la postul de televiziune Antena 1. Simona Gherghe a fost inlocuit- la cirma emisiunii "Acces Directț de Mirela Vaida. Prezentatoarea de televiziune a explicat,…

- Anca Serea a devenit mama pentru a șasea oara, in ura cu doua saptamani, cand a adus pe lume prin cezariana, o fetița perfect sanatoasa. Vedeta a postat prima imagine cu chipul micuței Leah, iar internauții au observat imediat asemanarea cu sora ei, Ava. Anca și Adi Sina se gandesc foarte serios sa-și…

- Andreea Balan (35 ani) și Andreea Antonescu (36 ani) au vorbit deschis despre perioada de glorie a trupei Andre și au facut o serie de dezvaluiri neașteptate. Din 1998 și pana in 2001, trupa Andre a fost una dintre cele mai de succes formații muzicale din Romania. Andreea Balan și Andreea Antonescu…

- Andreea Balan și George Burcea au spus astazi da! in fața ofițerului Starii Civile, iar alaturi le-au fost cei mai apropiați oameni. Printre aceștia s-a numarat și Andreea Antonescu, care nu putea lipsi de la eveniment. „Nu am vorbit astazi cu Andreea, am vorbit ieri cu Andreea pentru ca na, știi cum…

- Actrita americana Anne Hathaway a anuntat ca este insarcinata cu al doilea sau copil si al actorului si producatorului de film Adam Shulman, cu care este casatorita din 2012, potrivit Daily Mail.

- Andreea Balan și Andreea Antonescu au scris istorie in urma cu aproape 20 de ani, pe cand faceau furori cu trupa ”Andre”, iar acum, cele doua artiste, acum mame cu norma intreaga, s-au reunit și sunt gata sa faca spectacol.