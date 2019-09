Stiri pe aceeasi tema

- Vestea ca Bianca Dragușanu ar fi fost batuta de Alex Bodi a șocat pe toata lumea. Reacțiile nu au intarziat sa apara și fiecare și-a spus parerea cu privire la aceasta situație. Dupa ce Spynews a reușit sa vorbeasca, in exclusivitate cu Alex Bodi, iata ca acum avem parte și de reacția blondinei.

- Vestea ca Andreea Antonescu a divortat i-a intristat pe fani, mai ales ca acestia tot sperau ca vestile din ultima vreme din presa sa nu fie adevarate. Din pacate nu a fost asa, iar frumoasa artista si tatal copilului ei au luat-o pe drumuri separate.

- Andreea Antonescu a confirmat separearea de sotul ei, iar acum este pregatita sa o ia de la capat. Artista a vorbit in noul numar Viva despre acest eveniment din viata ei si despre modul in care a reusit sa-i spuna fetitei sale despre divort.

- Inca de acum cațiva ani, mai ales in momentul in care tu ai inceput sa vii in Romania și sa stai aici perioade lungi de timp, au aparut zvonurile divorțului... Care este adevarul? Citeste si Andreea Mantea a cedat la Istanbul. "Nu mai suport, nu mai pot, nu-mi convine!" Așa este, au…

- Andreea Antonescu și soțul ei s-au casatorit in urma cu opt ani și au locuit ani de zile in America. Cei doi au impreuna o fetița, pe Serena, iar in ultima vreme au tot aparut zvonuri ca ar fi la un pas de divorț.

- De obicei, cand cumparam ceva ce nu este consumabil, exista șanse sa il revindem la un moment dat. Totuși, cel mai probabil, valoarea bunului respectiv va fi mult mai mica decat prețul cu care l-am achiziționat. Cu toate acestea, exista obiecte sau bunuri in care merita sa investești acum, pentru ca…

- Omul-Paianjen revine pe marele ecran, intr-o aventura grandioasa care nu-i da mari șanse de izbanda. „Spider-Man: Departe de casa” duce acțiunea la un nivel amețitor, dar iși face timp și pentru problemele juvenile ale supereroului adolescent. Regizat de Jon Watts, „Spider-Man: Departe de casa” continua…

- In anul de grație 2019, o artera principala și extrem de circulata din Piatra Neamț, vorbim aici despre b-dul Traian, ridica mari probleme in privința siguranței traficului. Doar ca, de data aceasta, nu vorbim despre mașini sau motociclete, vorbim despre carucioare pentru copii, trotinete, biciclete…