- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, afirma ca Marea Britanie va fi nevoita sa participe la alegerile europarlamentare in cazul in care procesul de retragere din Uniunea Europeana nu se incheie inainte de scrutinul programat sa se desfasoare in perioada 23-26 mai, potrivit Mediafax.…

- Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, afirma ca Marea Britanie va fi nevoita sa participe la alegerile europarlamentare în cazul în care procesul de retragere din Uniunea Europeana nu se încheie înainte de scrutinul programat sa se desfașoare în perioada…

- Marea Britanie va fi nevoita, cel mai probabil, sa amane iesirea din Uniunea Europeana daca parlamentarii vor respinge acordul Brexit-ului care va fi supus la vot pe 12 martie, a anuntat ministrul Finantelor, Philip Hammond. Daca acordul nu va fi aprobat, parlamentarii vor trebui sa se decida…

- Premierul britanic Theresa May va continua sa încerce sa modifice acordul de Brexit negociat cu UE pentru a se asigura ca Marea Britanie parasește Blocul comunitar pe 29 martie, a declarat un purtator de cuvânt al Guvernului de la Londra, dupa o înfrângere simbolica suferita…

- Theresa May doreste redeschiderea negocierilor asupra acordului privind Brexitul incheiat la sfarsitul anului trecut cu Uniunea Europeana, a indicat marti purtatorul de cuvant al premierului britanic. "Marea Britanie continuă să creadă că este absolut în interesul ei să…

- Premierul britanic Theresa May a îndemnat parlamentarii de la Londra sa "lase deoparte interesul propriu" și sa "conlucreze în mod constructiv" la gasirea unei cai de realizare a procesului de ieșire a Marii Britanii din Uniunea Europeana, informeaza site-ul postului…

- Guvernul de la Dublin a anunțat ca a intensificat pregatirile pentru posibilitatea ca Marea Britanie sa iasa din UE fara un acord, dupa ce Camera Comunelor de la Londra a respins în mod categoric Acordul Brexit negociat de Cabinetul Theresa May cu liderii europeni. Irlanda regreta rezultatul votului…

- Parlamentul de la Londra urmeaza sa se pronunțe, marți seara, asupra acordului de „divorț” convenit cu Uniunea Europeana de catre premierul britanic Theresa May, un vot istoric ce ar uma însa sa marcheze o respingere usturatoare a documentului, agravând incertitudinea cu privire…