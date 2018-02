Andrea Allocco, managing partner Reply Technology: Romania nu stie sa se vanda bine in strainatate

Stiri pe aceeasi tema

- Aduce 2018 ieftiniri pe piata imobiliara? In Cluj-Napoca, unii investitori raman in expectativa Deși prețurile locuințelor au avut, per ansamblu, o traiectorie ascendenta pe tot parcursul lui 2017, ritmul de creștere a acestora a incetinit vizibil spre finalul anului – asta inclusiv in Cluj-Napoca,…

- Salariul mediu brut pe economie a fost in decembrie de 3.662 de lei (2.629 de lei net) in varianta veche in care contributiile nu erau trecute de la angajator la angajat, potrivit datelor Institutului de Statistica. Din ianuarie brutul va creste cel mai probabil cu 20% (contributiile vor fi trecute…

- In noiembrie 2017, BNR a revizuit in crestere, de la 1,9% la 2,7%, prognoza privind inflatia pentru finalul anului trecut, a lasat neschimbata prognoza de 3,2% pentru finalul anului 2018 si a estimat un nivel de 3,1% pentru septembrie 2019. Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor…

- Indicele ROBOR a trecut de 2%, dupa majorarea dobanzii de referinta Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a crescut joi la 2,03%, de la 1,99%, cat a fost cotat miercuri, conform datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR).…

- Deputatul social-democrat botoșanean a anunțat astazi ca va propune ministrului Educației Naționale și ministrului Muncii și Justiției Sociale implementarea unui plan structurat pentru a reuși ca pana in 2020 sa creasca considerabil proporția tinerilor romani inalt calificați care se intorc sa munceasca…

- O estimare comparativa arata ca numarul romanilor plecati la munca in strainatate in 2017 se situeaza undeva intre 3.800.000 si 4.000.000 de persoane. Tinerii din Romania se plang ca nu isi gasesc un loc de munca in tara, dupa terminarea studiilor, iar atunci cand au totusi o sansa, domeniul in care…

- De la 20 mai 2019 pachetele de tigarete si tutun de rulat vor fi marcate cu un identificator unic pentru a permite urmarirea fiecarui produs din momentul producerii pana in momentul vanzarii catre primul distribuitor retail, in conformitate cu Sistemul Track&Tracing -T&T, vizat de Art. 15 si 16 ale…

- Piata de comert electronic din Romania va continua sa creasca in acest an, urmand sa depaseasca 3 miliarde de euro, estimeaza un furnizor global de servicii de plata pentru companii. In 2017, romanii au cumparat de pe internet marfuri si ...

- Urmare evenimentului „Deschiderea negocierilor de semnare a unui acord de liber schimb intre Uniunea Europeana, Noua Zeelanda și Australia”, ce a avut loc la data de 1 februarie 2018, firmele și experții participanți au semnalat urmatoarele elemente de interes, in cadrul negocierilor, care vor fi prezentate…

- Investitorul imobiliar Atrium European Real Estate, controlat de unul dintre cele mai mari grupuri imobiliare din Israel, a scos la vanzarea centrul comercial Militari Shopping din Bucuresti, la 14 ani de la achizitia sa, potrivit brokerilor imobiliari din Romania. Pretul pe care l-ar putea obtine se…

- Criza de pe piata fortei de munca se va amplifica in acest an, iar firmele vor duce un adevarat razboi pentru racolarea de angajati, estimeaza oamenii de afaceri si specialistii chestionati pentru un barometru semestrial referitor la perspectivele pietei de munca. Intrebati privind criza de…

- Piata de e-commerce din Romania va depasi, in 2018, valoarea de 3 miliarde de euro, dupa ce anul trecut suma a ajuns deja la 2,8 miliarde de euro, arata estimarile PayU, furnizor global de servicii de plata pentru companii, publicate miercuri. "Pentru anul trecut, estimarile PayU arata…

- Piața magazinelor alimentare se va modifica radical in perioada urmatoare pentru ca cei de la Auchan au un plan de extindere masiva. Retailerul intenționeaza sa lanseze un nou concept My Auchan și va deschide magazine in toate benzinariile Petrom, dar și in alte locații din țara. Citește și:…

- Piata imobiliara este una din cele mai dinamice sectoare de activitate. Anual, in Romania se tranzactioneaza sute de mii de imobile, valoarea tranzactiilor fiind estimata la zeci de miliarde de euro. Cateva sute de notari se imbogatesc pe baza unei legislaturi favorabile, actionand ca o veriga intermediara…

- Mașinilor cu sistemele de securitate grav avariate li se va suspenda ITP-ul Prim-vicepreședintele Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF), Ovidiu Wlassopol, și George Dinca, directorul Registrului Auto Roman (RAR), au agreat implementarea a trei proiecte cu impact asupra tuturor autovehiculelor…

- Vicepresedintele PNL Florin Cîtu a declarat, joi, ca Ministerul Finantelor pregateste o echipa de negociatori pentru a contraca un împrumut, „al doilea ca marime din istoria României” pentru ca tara sa nu se prabuseasca, afirmând ca parteneri strategici discuta…

- Piata locala de accesorii pentru telefoane mobile a depasit 10 milioane de unitati, in 2017, cele mai cumparate produse din aceasta categorie fiind carcasele, husele, foliile de protectie si husele din categoria fashion, arata o estimare realizata de unul dintre distribuitorii de telefoane, accesorii…

- La fiecare smartphone achizitionat romanii cumpara cel putin doua accesorii. Piata locala de accesorii pentru telefoane mobile a depasit 10 milioane de unitati anul trecut, potrivit estimarii Avenir Telecom, unul dintre cei mai mari distribuitori de telefoane, accesorii pentru telefoane…

- Senatorul USR Mihai Gotiu a postat, pe pagina sa de Facebook, un mesaj in care le transmite "respect" clujenilor care au mers pe jos pana la Bucuresti pentru a participa la protestul de sambata. "Impreuna schimbam Romania! Ne vedem in piata", a mai scris Mihai Gotiu.

- Apartament intr-un bloc nou sau unul vechi? Este o intrebare pe care și-o pun mulți dintre cei care doresc sa achiziționeze o noua locuința. Parerile sunt relativ egal imparțite, cu un mic plus inca in favoarea celor construite cu mai mulți ani in urma. Astfel, 52% dintre cei care doresc…

- Firma de consultața Deloitte estimeaza intr-un raport ca piața de fuziuni și achiziții din Romania s-a cifrat la 4 – 4,5 miliarde euro, anul trecut, in crestere cu 15% comparativ cu 2017. Estimarea pieței include și tranzacțiile cu o valoarea nefacuta publica. Ioana Filipescu, partener Deloitte, arata…

- Japan's Prime Minister Shinzo Abe said on Tuesday that Romania is a crucial partner to Japan, adding that he agreed with President Klaus Iohannis to have a close cooperation between the two countries to "maintain and consolidate the order of law on an international level." "Romania occupies a strategic…

- Va fi un an extrem de agitat pe piata televiziunilor de sport din Romania. Motivul? Urmeaza sa expire aproape toate contractele privind competitiile majore care sunt detinute in momentul de fata, exclusiv sau nu, de unul sau ambele posturi de sport, Telekom si Digi. Champions League se modifica Prima…

- Gala Studenților Romani in Strainatate, ajunsa la a IX-a ediție, a avut loc, joi seara, la Palatul Parlamentui. In cadrul evenimentului au fost premiați cei mai buni studenți romani ai anului universitar 2016- 2017.

- Romanilor le place sa calatoreasca: in primele 11 luni au plecat in strainatate 18,65 milioane de romani, in creștere cu 24,2% fața de același interval din 2016, in vreme ce numarul turiștilor straini ajunși in Romania s-a situat la 11,77 de milioane, in urcare cu 24,1%, arata datele Institutului Național…

- Chiar daca monedele din regiune s-au apreciat consistent fata de euro, leul si-a limitat cresterea, in conditiile in care participantii la piata valutara se arata foarte prudenti, dupa ce au aparut mai mult prognoze care vad o majorare a cursului in cursul anului viitor. Cursul euro a scazut insesizabil,…

- O Hotarare de Guvern adoptata joi stabilește ca, in anul 2018, contingentul de lucratori straini nou-admiși pe piața de munca din Romania sa se ridice la 7.000, in baza avizelor de angajare/detașare.

- Cresterea cererii de valuta si prudenta aratata de participantii la piata valutara inainte de finalul anului au decuplat leul de celelalte monede din regiune, care se apreciau fatade euro. Cursul euro a crescut de la 4,6401 lei, medie stabilita vinerea trecuta, la 4,6515 lei, cel mai ridicat nivel din…

- Dinamica pietei muncii ii obliga pe multi sa isi regandeasca planurile de cariera, multi fiind aceia care apeleaza la cursuri de calificare sau reconversie profesionala. Romania a trecut, intr-un timp relativ scurt, de la o economie centralizata de tip comunist la una de tip capitalist, in care piata…

- "In conformitate cu documentul publicat de ANRE ce a insotit propunerea de emitere a Ordinului ANRE nr. 122/2017, majorarea tarifului reglementat pentru servicii de sistem conduce la o crestere de circa 0,6% in pretul final al energiei electrice livrate consumatorului casnic", arata un comunicat…

- Prime brute subscrise – asigurari generale + asigurari de viata Primele brute subscrise aferente asigurarilor generale (AG) au atins, in primele noua luni ale anului, 5,78 miliarde lei, in creștere cu 1% fața de intervalul similar al anului trecut, iar primele brute subscrise aferente asigurarilor de…

- Centenarul Marii Uniri va fi sarbatorit in Romania, dar cum va fi promovat in strainatate? Este capabil statul roman sa faca un tur de forta in capitalele europene pentru a arata cum s-a facut Unirea si care este mesajul Bucurestiului legat de evenimentul istoric de acum o suta de ani?

- Comisia Europeana a lansat o investigație aprofundata pentru a determina daca stingerea de catre statul roman a datoriilor operatorului de transport feroviar de marfa CFR Marfa și necolectarea datoriilor companiei i-au conferit acesteia un avantaj neloial, cu incalcarea normelor UE privind ajutoarele…

- Trei oferte publice initiale (IPO) de varf au avut anul acesta un impact semnificativ asupra pietei bursiere din Romania - Bursa de Valori Bucuresti (BVB), se arata intr-o analiza publicata pe site-ul emerging-europe.com. Indicele de referinta BET, care arata evolutia celor mai lichide 13…

- Timpii de asteptare la punctul de trecere a frontierei Nadlac II, din judetul Arad, atat la intrarea in Romania, cat si la iesire, au crescut, joi dimineata, unul dintre motive fiind acela ca romanii plecati la munca in strainatate se intorc de sarbatori in tara, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Citeste si: Ce furtuna se anunta pentru Romania? Ce indica miscarile de la bursa care anticipeaza evenimentele cu sase luni inainte? Indicele bursier BET are cel mai slab final de an din 2009 incoace, iar Raiffeisen, al treilea jucator, isi inchide operatiunile Bursa de Valori de la Bucuresti, catalogata…

- Primaria comunei Vadu Pașii a primit marți o veste excelenta de la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale din Romania. Peste 7,6 milioane de lei (76 de miliarde de lei vechi) vor fi puși la dispoziția administrației locale pentru finanțarea unui investiții vitale pentru comunitate. Un sistem…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, spune ca „e la moda” sa se discute despre corupti si se organizeaza proteste, dar ca „institutiile de forta din Romania au scapat de sub orice control in ultimii ani”. El ii acuza pe procurori, spunand ca „cei care au capatat un rol excesiv in sistemul de…

- Brandul britanic de lux Aston Martin este pentru prima data reprezentat oficial in Romania prin compania British Motors EEC, parte a Forza Rossa Holding, care este de cativa ani importatorul oficial Ferrari pe piata romaneasca. 0 0 0 0 0 0

- Piața de retail autohtona deja freamata in așteptarea schimbarilor legislative anunțate. Conform ultimelor decizii ale Guvernului, la 1 iunie 2018, casele de marcat cu jurnal electronic vor deveni obligatorii pentru firmele mijlocii si mari, iar de la 1 august 2018, și pentru cele mici. Pentru a veni…

- Piața muncii va fi dominata de pesimism, anul viitor, pe fondul schimbarilor legislative in materie de salarizare, impozitare și contribuții anunțate de Executiv. Astfel, pentru ca pesimismul lipsește la majoritatea angajaților, mai bine de 60% dintre romani vor sa iși schimbe locul de munca in 2018.…

- Sergiu Chirca, managing partner in cadrul Fribourg Capital (actionarul majoritar in Elefant Online S.A.), este noul director general al elefant.ro, inlocuindu-l, astfel, pe Dan Vidrascu care a ocupat aceasta pozitie in ultimii patru ani, potrivit unui comunicat transmis luni de companie. …

- Primarii din Chișinau, Bucuresti, Cluj si Brasov ar trebui sa dea un telefon primarului din Oradea si sa-l intrebe cum a reusit sa transforme piata Unirii din Oradea, piata centrala a orasului pe modelul celor din Viena sau Budapesta.

- Ford ataca direct piata româneasca cu noul SUV de clasa mica asamblat la Craiova începând cu luna octombrie a acestui an si vine cu un pret cu 5.000 de euro mai mic decât cel pe care l-a anuntat pentru Germania, potrivit reprezentanților unui dealer auto. Aceștia susțin…

- Piata titlurilor de stat din Romania a fost influentata de evolutiile din pietele internationale si de factorii interni, remarcandu-se scaderea ratei de dobanda pe scadenta 10 ani, un barometru pentru costul de finantare in economie, evolutie convergenta cu cele din pietele din Statele Unite si…

- Numarul total al copiilor din Romania care aveau ambii parinții plecați la munca in strainatate era, la finele primului semestru al acestui an, de 18.403, in timp ce totalul copiilor cu parinți plecați la munca in strainatate era de 96.723, conform datelor centralizate de Autoritatea Naționala pentru…

- Producatorul de motounelte Viking, care face parte din portofoliul gru­pului german Stihl, va renunta trep­tat la brandul Viking în perioada urma­toare, toate produsele urmând sa fie trecute sub brandul Stihl, dupa ce pro­ducatorii au constatat ca moto­uneltele sub…

- Ouale se vor ieftini abia in februarie - martie anul viitor, sustine Ilie Van, presedintele Uniunii Crescatorilor de Pasari din Romania (UCPR). Motivul: pana atunci se vor face simtite efectele contaminarii cu Fipronil. In plus, nici situatia atipica de pe piata romaneasca, unde pretul la…

- Catalin Golofca (27 de ani) nu mai e dorit de Gigi Becali la FCSB, deși a fost transferat de la FC Botoșani in aceasta vara. Mijlocașul are oferta din zona Asiei, dar Cornel Șfaițer, președintele lui FC Botoșani, susține ca jucatorul poate pleca doar la formația din Moldova. "E posibil sa plece in strainatate,…