Ariana Grande calca pe urmele Beatlesilor

Cantareata americana si-a adjudecat primele trei locuri ale celui mai recent top Billboard Hot 100, o premiera de la Beatles, in 1964. In varful clasamentului se afla hitul “7 Rings”, care reia tema piesei “My Favorite Things” din comedia muzicala “The Sound of Music”, urmat de “Break Up With Your Girlfriend, I’m Bored”… [citeste mai departe]