Stiri pe aceeasi tema

- Dupa 17 ani de pauza, Andre, fenomenul muzical al anilor 2000, s-a reunit și a lansat „Reset la inima”. Trupa s-a inființat in 1999 cand a lansat single-ul “Libera la mare” și odata cu el, a creat o explozie in muzica, moda, dar și in atitudinea unei intregi generații – generația Andre. Fenomenul Andre…

- Tatal lui Eminem, Marshall Bruce Mathers, omul pentru care rapperul a compus piesa„Cleanin' Out My Closet” și alte hituri, a murit, la varsta de 67 de ani, la cateva decenii dupa ce i-a frant inima artistului.

- Andreea D lanseaza „Opa Opa Bim Bim Bim”, o piesa fresh cu un refren ce-ti ramane in minte de la prima ascultare. Compus si produs de Silviu Paduraru (Deepside Deejays), Victor Bourosu, Dragos Damsa si Emanuela Oancea in studioul Metropolitan Records, single-ul este insotit de un videoclip vibrant,…

- ​De o luna de zile, un canal de YouTube transmite live piese death metal și a strâns 10.000 de like-uri la un video. „Trupa” este un bot lansat de doi programatori și muzicieni, care compune la nimereala și cânta piese death metal, via livestream 24/7 , la infinit, totul pe baza…