Andra si Catalin Maruta, vacanta de vis alaturi de copii! Iata unde au petrecut!

- Irina Fodor tocmai s-a intors dintr-o vacanța all inclusive in Turcia și prima ei grija a fost sa urce pe cantar :) Vedeta de la Vocea Romaniei s-a rasfațat timp de o saptamana la un resort din Antalya, alaturi de soțul sau, Razvan Fodor, și fetița lor in varsta de opt ani.

- Horia Brenciu revine la "Vocea Romaniei", in sezonul 9 al show-ului, in locul Andrei. Ce parere au cititorii DCNews despre aceasta noua schimbare. Cine merita sa se afle pe unul din scaunele de jurat.

- Dupa ce Pro TV a anunțat intoarcerea lui Horia Brenciu in juriul emisiunii „Vocea Romaniei”, in locul Andrei, artista a avut prima reacție, explicand ca plecarea din fotoliul de jurat a avut stransa legatura cu programul ei extrem de incarcat, noteaza click.ro. „Dupa un an in care am incercat sa fac…

- Horia Brenciu revine la Vocea Romaniei, in sezonul 9 al show-ului! Horia, Irina Rimes, Smiley și Tudor Chirila formeaza echipa de antrenori a celei mai tari competiții a vocilor. Ei sunt pregatiți de filmarile pentru noul sezon și sunt nerabdatori sa gaseasca cele mai bune voci din 2019. Doi concurenți…

- Andra și Catalin Maruța se iubesc la fel ca la inceputul relației lor. Cei doi au avut cateva momente de tandrețe in platoul emisiunii pe care Maruța o modereaza la Pro TV. Andra și Catalin Maruța formeaza una dintre cele mai frumoase și mai unite familii din showbiz-ul romanesc. Artista a fost invitata…

- Andra și Catalin Maruța formeaza unul dintre cele mai indragite și apreciate cupluri din showbizz-ul autohton. Cei doi s-au cunoscut in 2005, iar in 2008 s-au casatorit, devenind intre timp parinții unui baiețel pe nume David, in varsta de 8 ani, și ai unei fetițe, Eva Maria Ioana, de 4 ani. Andra…

- De cand au devenit parinți, universul Andrei și al lui Maruța se invarte in jurul celor doi copii ai lor, David și Eva, așa ca vacanțele sunt exclusiv in formula completa. Escapadele romantice, in doi, ies din discuție, fiindca vedetele ar suferi de dorul prichindeilor. Andra și Catalin Maruța nu merg…

- Elevii din invatamantul preuniversitar si copiii de gradinita se vor intoarce luni la cursuri, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei Nationale. Urmatoarea vacanta, cea de vara, este programata in perioada 15 iunie - 15 septembrie. Pentru clasele terminale din invatamantul liceal anul…