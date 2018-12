Andra rememorează amintiri de Crăciun din copilărie: „A fost o perioadă grea” Andra și-a amintiti cum sarbatorea Craciunul in copilaria sa. Artista a povestit ca a fost o perioada foarta frumoasa a vieții sale, dar și o perioada in care s-a confruntat cu lipsuri materiale și era nevoita sa se mulțumeasca cu puțin… chiar și sub bradul impodobit. Andra, in varsta de 32 de ani, respecta tradițiile de Craciun și cel mai mult ii placea sa vada bradul impodobit, chiar daca nu avea voie sa se atinga de bomboanele atarnate in pom: „Plangeam cand auzeam colindele alea din Ardeal la usa. Stii, la noi e traditia cu colindatul, asta este farmecul Craciunului, cel putin in zona noastra.… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

