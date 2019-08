Stiri pe aceeasi tema

- Pe 4 august, intr o zi de duminica, o femeie a fost scoasa din mare, in stare de inconstienta, pe plaja La Stuf din Vama Veche. La fata locului s a aflat un echipaj SMURD B de la punctul temporar Vama Veche si o ambulanta SAJ C cu medic. Tanara avea 19 ani si era din Prahova. Medicii i au restabilit…

- Anuntul a fost facut de antrenorul pugilistului, Buddy McGirt. Acesta a aruncat prosopul in repriza a 11-a a meciului contand pentru stabilirea challangerului pentru titlul IBF la categoria semiusoara, desfasurat la Oxon Hill, Maryland. Maxim Dadasev a vomitat pe drumul spre vestiare si a…

- O fetita de 10 ani a decedat marti dupa-amiaza, inecata in raul Tarnava din municipiul Medias, a anuntat purtatorul de cuvant al Ambulantei Sibiu, Crinu Vasile Scridon. Potrivit sursei citate, medicii...

- O fetita de 10 ani a decedat marti dupa-amiaza, inecata in raul Tarnava din municipiul Medias, a anuntat purtatorul de cuvant al Ambulantei Sibiu, Crinu Vasile Scridon, potrivit AGERPRES.Citește și: ALDE AMENINȚA cu ruperea coaliției de guvernare: Vom pune in discuție viitorul coaliției…

- Marian Radulescu, actor al Teatrului Excelsior, a decedat in urma cu doua zile. Anuntul a fost facut de colegii sai pe pagina de Facebook a institutiei. Se pare ca acesta s ar fi aruncat in gol de la etajul patru al blocului in care locuia. Actor dedicat ce facea publicul spectator sa se identifice…

- Tragedie romaneasca in Spania. O fetita de 11 ani a murit dupa ce a incercat sa-si salveze prietena care cazuse intr-un lac. Erau la aniversarea zilei de nastere a uneia dintre ele cand sarbatorita a alunecat in apa.

- Un accident mortal s-a produs duminica dimineata, 16 iunie, pe Dealul Negru, in judetul Valcea, pe DN 7/ E 81. O persoana si-a pierdut viata, dupa ce un conducator beat a intrat pe sens opus. Trei ore mai tarziu, un alt sofer, care a adormit la volan, a intrat intr-un stalp de electricitate pe DN 67,…

- Putini stiu acest lucru, insa Laurențiu Reghecampf pastreaza in suflet o tragedie cunoscuta de putini. Acesta a fost nevoit sa isi ingroape fiica, dupa ce copila a decedat din cauza unei boli necrutatoare.