ANDRA lansează #Camarero, featuring Descemer Bueno In stilul caracteristic, deja putem spune ca nu exista și nu ar trebui sa existe o vara fara o piesa cu ritmuri latino-calinte și versuri in limba spaniola de la Andra. Una dintre cele mai apreciate și talentate artiste din Romania a revenit cu o colaborare incendiara, care ne obliga sa dam boxele la maxim. Piesa Camarero este aici, pregatita sa dea coloana sonora a acestei veri. *A mi las penas se me van cantando / Cantand, dispar grijile și problemele!* Colaborarea cu Descemer este una fireasca, venita dupa ce ei s-au intalnit in 2017 și au petrecut impreuna cateva zile intr-un studio din București,… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Banca Nationala a României lanseaza joi, 30 mai, în circuitul numismatic monede din aur si alama pentru colectionare si va pune în circulatie o moneda din alama, cu tema Vizita Apostolica a Sanctitatii Sale Papa Francisc în România. Aversul monedei din aur prezinta…

- Astazi, Vodafone a anuntat in cadrul unui eveniment la care a fost prezent si ministrul Comunicatiilor, Alexandru Petrescu, lansarea primei retele 5G din Romania. Momentan insa, utilizatorii de telefoane mobile nu pot beneficia de avantajele acesteia, deoarece nu exista niciun telefon 5G pe piata romaneasca.

- Astazi, Vodafone a anuntat in cadrul unui eveniment la care a fost prezent si ministrul Comunicatiilor, Alexandru Petrescu, lansarea primei retele 5G din Romania. Momentan insa, utilizatorii de telefoane mobile nu pot beneficia de avantajele acesteia, deoarece nu exista niciun telefon 5G pe piata romaneasca.

- Unul dintre cele mai noi proiecte muzicale din Romania, ANOK, lanseaza prima piesa din cariera muzicala alaturi de Diana si Emy Alupei – „Zero”. „Piesa #Zero este despre tineri, ambitiile lor, sentimentele lor, dar si iubirile care ard intens. Este foarte important sa aiba puterea sa se ridice si sa…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, susține ca ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, nu reprezinta interesele Romaniei in Statele Unite și nici nu mijlocește intalniri intre oamenii politici din SUA și cei din Romania.”Din pacate, nici prin ambasada SUA la București, nici…

- Google va derula in Romania, in perioada aprilie - august 2019, proiectul educational gratuit "Google Atelierul Digital", adresat tuturor persoanelor care doresc sa isi imbunatateasca gandirea creativa si sa inceapa un proiect inovator, folosind metoda Design Thinking. Potrivit unui comunicat de presa…

- Acum castiga zeci de mii de euro, dar iata in ce conditii locuia Catalin Maruta cand s-a mutat in Bucuresti! Catalin Maruta este, in prezent, unul dintre cei mai bine cotati oameni de televiziune din Romania. Si-a construit o cariera de succes, iar castigurile sale sunt pe masura. Viata lui nu a fost…

- Simona Petric, o roșcata dansatoare de salsa, i-a pus pe jar pe jurații de la Romanii au talent, show-ul transmis de Pro TV. Vineri seara, la Romanii au talent, sezonul 9, dansatoarea de salsa Simona Petric a incantat publicul și juriul cu momentul sau fabulos de dans. Simona Petric (35 de ani) s-a…