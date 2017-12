Stiri pe aceeasi tema

- Dan Masca, președintele Partidului Oamenilor liberi, formațiune care are trei consilieri locali in consiliul local din Targu Mureș, publica pe pagina sa de Facebook imagini cu un contract ce ar fi fost incheiat intre Primarie și firma care o reprezinta pe cantareața Andra. Conform actelor,…

- Andra ar fi incasat o suma fabuloasa pentru un spectacol de doar 40 de minute. Contractul a fost facut public de un politician local. Andra, care va lucra in noaptea de Revelio n, ar fi incasat 47.000 de lei, adica 1.000 de lei pe minut, pentru un concert de 40 de minute pe care l-a susținut in luna…

- Dan Masca, liderul Partidului Oamenilor Liberi, un critic constant al modului in care sunt cheltuiti banii publici la nivel local, spune ca a cerut de mai multe luni sa i se spuna cat a costat show-ul din luna martie organizat in Targul Mures, insa primaria a refuzat sa comunice suma respectiva,…

- Un fost candidat la functia de primar al orasului Targu-Mures, politicianul Dan Masca, a publicat pe pagina sa de Facebook mai multe imagini cu un contract pe care primaria l-ar fi incheiat cu firma care o reprezinta pe Andra, pentru o prestatie sustinuta de cantareata in luna martie, criticand astfel…

- Un nou scandal lovește din plin în PSD între sarbatori. Asta pentru ca unul dintre foștii lideri ai formațiunii cere ca 39 de parlamentari sa fie dați afara din formațiune. Catalin Ivan, cel care acuza, a fost la rându-i dat afara din partid. "Va explic in cateva randuri…

- Un pom de Craciun instalat in centrul Belgradului, pentru care s-au cheltuit 83.000 de euro, a suscitat furia si ironiile locuitorilor capitalei, obligandu-l pe primar sa recurga la anularea contractului, relateaza AFP.Bradul artificial, inalt de 18 metri si decorat cu 200 de globuri rosii,…

- Adoptarea legilor Justiției in Legislativul roman a iscat un scandal in Parlamentul European. Eurodeputatul PSD Viorica Dancila a lansat un atac la adresa lui Peter Simon, europarlamentar al Aliantei Progresista a Socialistilor si Democratilor (S&D), din care face parte si PSD, dupa ce acesta a afirmat…

- Europarlamentarul PSD Viorica Dancila considera necolegiala si generata de lipsa de interes in a se informa reactia lui Peter Simon (Alianta Progresista a Socialistilor si Democratilor - S&D, din care face parte si PSD), care a afirmat ca actiunile Parlamentului privind legile justitiei sunt…

- In vreme ce unii copii ii cer lui Moș Craciun sa le aduca cel mai nou smartphone lansat pe piața, un PS4 sau un Xbox, cea mai noua tableta ori cel mai nou joc pe calculator, copiii sarmani din Timiș il roaga sa le daruiasca șosete, haine groase, geci, bocanci, caiete pentru școala sau chiar un braduț.…

- Senatorul USR Florina Presada sustine ca joi, in timpul sedintei de plen, dupa ce le a oferit senatorilor social democrati cate un exemplar din volumul Ferma animalelor de Orwell, a fost injurata de Liviu Brailoiu, informeaza Agerpres.ro. Pot sa relatez contextul: membrii grupului parlamentar USR ofereau…

- Astfel, prof. dr. Genoveva Farcas a prezentat si care sunt rezultatele preliminarii cu privire la simularea Examenelor nationale si a examenului de bacalaureat. Probele sustinute in aceasta luna de catre elevi au fost organizate doar la nivelul judetului Iasi, fiind considerate relevante atat de catre…

- Guvernanții se joaca cu parinții copiilor cu nevoi speciale din intreaga țara, care sunt inscriși in invațamantul de masa. Din cauza unei “scapari”, acești copii primesc alocația de hrana doar pe ultimele luni din acest an, incepand cu septembrie. Pe restul lunilor din 2017 nu vor primi niciun leu,…

- Bianca Dragușanu a asistat la o discuție intre colegi, la redacția postului de televiziune la care lucreaza. Ce a auzit nu a fost tocmai pe placul ei. Bianca Dragușanu, care formeaza o familie cu prezentatorul de televiziune Victor Slav , este foarte radicala atunci cand vine vorba despre bani intr-o…

- Un suporter al celor de la FC U Craiova, echipa din Liga a 4-a, finanțata de Adrian Mititelu, a fost batut de fani la meciul Gaz Metan - CSU Craiova 0-0, disputat duminica. Ionuț Zafira a fost prezent la Mediaș cu un mesaj impotriva echipei CSU Craiova, "Voi sunteți clona, Știința e doar una! Noi nu…

- Cincisprezece autoturisme și un microbuz cu elevi au ramas blocate luni dimineața pe drumul județean 670, intre Baia de Arama-Balta-Malovaț, din cauza poleiului de pe carosabil. Iarna iși arata colții in Mehedinți și creeaza primele probleme, mai ales ca la capitolul pregatiri autoritațile județene…

- Purtatorul de cuvant al Politiei Judetene Mehedinti, Madalina Viziru, a declarat, luni, pentru News.ro, ca 15 autovehicule sunt blocate pe DJ 670, intre localitatile Baia de Arama, Balta si Malovat. Intre acestea se afla si un microbuz cu elevi, iar din cauza poleiului masinile nu isi pot continua deplasarea. …

- Cincisprezece autovehicule, intre care un microbuz cu elevi, sunt blocate, luni, pe Drumul Judetean 670, intre localitatile Baia de Arama, Balta si Malovat, judetul Mehedinti, din cauza poleiului, potrivit NEWS.RO. Mai multe echipaje de Politie sunt in zona si au contactat primariile pentru curatarea…

- Laurette trece, in aceasta perioada, prin momente dificile, fiind in mijlocul unui dovorț dificil de omul de afaceri Ciprian Nistor, acesta din urma acuzand-o de infidelitate. Cu toate acestea, paparazzii Spynews.ro au surprins-o in timp ce se relaxa, in weekend, așa cum știe ea mai bine.

- Filosoful Mihai Sora, in varsta de 101 ani, se afla, duminica, in mijlocul protestatarilor din Iasi. El le-a transmis sa nu cedeze, sa nu renunte la proteste pana cand nu vor avea castig de cauza. „Fiti fermi, nu slabiti protestele pana nu aveti castig de cauza”, a transmis Sora intr-o interventie la…

- A fost scandal monstru in PSD. Gabriela Firea l-a acuzat pe Mihai Tudose ca este acoperit al serviciilor. In seara Sf.Andrei a avut loc in PSD o ședința extrem de tensionata, care pare sa fi produs falii de neacoperit in interiorul partidului, in special in relația Gabriela Firea-Mihai Tudose.

- MESAJE DE SFÂNTUL ANDREI, SMS-URI DE SFÂNTUL ANDREI, URARI DE SFÂNTUL ANDREI. FELICITARI DE SFÂNTUL ANDREI. MESAJE SF. ANDREI. LA MULTI ANI, ANDREI! LA MULTI ANI, ANDREEA, LA MULTI ANI, ANDRA!.

- Grupul PSA Peugeot-Citroen solicita celor de la General Motors o despagubire de pana la 800 de milioane de euro pentru tranzacția pentru Opel, dupa ce a descoperit ca a fost inșelat cu privire la strategia pentru reducerea emisiilor.

- Peste 2.000 de familii fara electricitate din cauza vremii nefavorabile. Circulația feroviara intre Deda – Toplița a fost blocata de arbori cazuți peste calea ferata Trei trenuri de calatori au acumulat intarzieri dupa ce tronsonul feroviar Deda – Toplița din județul Mures a fost blocat, marți dimineața,…

- “Suuus! Suuus! Intinde mana! Cotul drept! Piciorul intins in fata! Trebuie sa stai in echilibru! Daca te doare bratul, inseamna ca ai facut bine.” Afara toamna s-a dezlantuit, morocanoasa, cu ploile ei, parca fara sfarsit. Hunedoara, orasul industrial de alta data astazi abia isi mai taraie picioarele…

- REZIDENTIAT 2017. Ministerul Sanatatii a organizat, duminica, concursul de Rezidentiat pentru domeniile medicina, medicina dentara si farmacie, in sase centre universitare, respectiv in Bucuresti, Cluj-Napoca, Craiova, Iasi, Targu Mures si Timisoara. Dupa examen, mai multi participanti s-au plans ca…

- "La data de 17.11.2017, la Sectia 9 Politie s-a prezentat un tanar, in varsta de 22 de ani, care a sesizat faptul ca in aceeasi zi, in urma unei neintelegeri in trafic, un alt conducator auto i-a distrus parbrizul, prin aplicarea unei lovituri cu pumnul. In urma verificarilor desfasurate de subunitatea…

- Ruptura dintre Iordanescu și fotbaliștii pe care i-a antrenat in anii 90 l-a exclus pe Anghel Iordanescu din grup. Marți se va desfașura la Chiajna "Cupa Daniel Prodan", un eveniment la care foștii internaționali nu l-au invitat pe fostul selecționer. ...

- Andra (31 ani) este una dintre cele mai iubite cantarete, are o voce spectaculoasa, doi copii frumosi si o familie reusita, dar intotdeauna a fost nemultumita de un aspect estetic. Cantareata, recunoscuta pentru naturaletea ei, a marturisit intotdeauna ca ar vrea sa fie silfida si, nu de putine ori,…

- Curtea de Apel din Atena a decis marți sa trimita spre judecata mai departe dosarul de corupție in care sunt anchetați mai mulți oameni din fotbalul grecesc, in frunte cu Vangelis Marinakis, patronul campioanei Olympiakos. Daca acesta va fi gasit vinovat, echipa risca retrogradarea. Alți 27 de actuali…

- "De astazi nu mai mancam gata. Mancam așa, mai putin. Cu gust, dar puțin", a marturisit Andra. Acum se lauda cu o silueta de adolescenta, dar pentru aceasta Andra a depus ceva efort, mai ales dupa nastere. Iata ce dieta a urmat! >Bazandu-se pe reducerea caloriilor si a carbohidratilor,…

- Indragita interpreta de muzica populara, Reli Gherghescu, a fost invitata, și in acest an, sa cante la cheful organizat de unii dintre angajații Complexului Energetic Oltenia, de Ziua Meseriei. Pentrua „scapa” de bancnotele oferite de petrecareți pentru dedicații, cantareața a bagat banii in san, lasand…

- Medicii spun ca legea achizitiilor publice "este facuta fara cap", furnizorul care aprovizona spitalul neputand onora comanda pentru ca legea prevede ca pentru urgente spitalele pot face achizitii fara licitatie, dar toata lumea se teme sa nu aiba probleme din cauza ca a luat manusi chirurgicale…

- Consilierii locali PSD și PNL din Constanța au ajuns sa se jigneasca, public, marul discordiei fiind tichetele valorice, in valoare de 40 de lei, pe care constanțenii cu venituri reduse le primesc, de opt ori pe an, pentru a-și cumpara alimente. In timp ce organizația municipala a PSD Constanța acuza…

- Andra a trait clipe de panica! Sotul ei, Catalin Maruta, a ajuns de urgenta la spital, dupa ce a cazut pe scari, avand-o in brate pe fiica lor. Din fericire, nu s-a intamplat nimic foarte grav. Catalin Maruta nu i-a dat drumul din brate micutei Eva, protejand-o asa cum a putut mai bine. Ajuns de urgenta…

- Președintele Moldovei, Igor Dodon, pare sa nu fie de acord cu avizul de astazi al Curtii Constituționale. Seful statului scrie pe pagina sa de Facebook: „Denumirea de limba moldoveneasca este incetațenita de secole pe teritoriul țarii noastre. Constituie un element fundamental al identitații și al…

- Un incendiu s-a produs duminica dupa-amiaza la o gospodarie din localitatea Jucu de Sus. Din primele informații, incendiul s-a declanșat in urma exploziei unei centrale pe lemne. La locul evenimentului au intervenit pompierii de la Inspectoratul Pentru Situații de Urgența “Avram Iancu” din Cluj-Napoca.…

- Primul sarut al Andrei cu Catalin Maruța a avut loc intr-o seara, la mare. Momentul i-a schimbat viața artistei, dupa cum a afirmat chiar ea. Andra și Catalin Maruța s-au cunoscut in 2005, iar trei ani mai tarziu și-au oficializat relația. Cantareața și prezentatorul de televiziune s-au casatorit la…

- Elevi din Cluj-Napoca, scoși de la ore din cauza pletelor. Un elev al Liceului Greco-Catolic „Inochentie Micu” din Cluj-Napoca a dezvaluit pe pagina sa de Facebook ca marți, 17 octombrie, el și alți 20 de colegi au fost scoși din salile de clasa și duși in curte unde urmau sa fie dați afara din instituție. …

- Pasagerii cursei Wizz Air W6 3983 Craiova - Liverpool, blocați pe aeroportul din Marea Britanie, din cauza condițiilor meteo, vor primi banii inapoi sau pot opta pentru reprogramarea gratuita pe zboruri alternative operate de companie, informeaza, marți, operatorul de transport aerian. "Zborul…

- Medicul salajean Horea Jidveianu, seful Compartimentului Chirurgie si ortopedie infantila din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Zalau, este, din nou, tinta unor acuzatii venite din partea unui pacient si a parintilor acestuia. Doctorului i se reproseaza nu doar lipsa de profesionalism, ci si dezinteres…

- Meciul jucat pe 18 decembrie 2016, intre ASA Targu Mures si Pandurii, s-a terminat dupa doar 45 de minute, cand scorul era 2-0 pentru gazde, pentru ca gorjenii au refuzat sa mai iasa pe teren si sa joace pe gazonul inghetat. Conform pandurul.ro, oficialii echipei din Targu Jiu au decis…

- Primarul Timișoarei nu ințelege cum doar atația iubitori ai muzicii rock au ieșit din casa duminica, la Concert pentru Timișoara, cand au concertat 14 trupe timișorene. Biletele au costat 50 de lei, iar in total, din vanzare de bilete, donații și sponsorizari s-au strans aproape 160.000 de…

- Compania Dove a prezentat scuze in urma criticilor dure primite dupa ce a publicat pe Facebook o reclama de cateva secunde, pentru o lotiune de corp, in care o femeie de culoare se transforma intr-o femeie alba.

- Andra și Catalin Maruța se numara printre parinții care ar face orice pentru copiii lor, incercand sa le ințeleaga toate dorințele. Așa ca, nu mare ne-ar fi mirarea daca in curand cei mici iși vor intrece parinții in ceea ce privește numarul de admiratori. David și Eva au deja un numar impresionant…

- Printesa de Aur a schimbat registrul muzica in cadrul spectacolelor pe care le are. Daca pana acum artista canta manele acolo unde era invitata, de aceasta data a cantat o piesa de-ale Andrei.

- Roxana-Cezarina Banica a lucrat mai multi in postul de consilier la Cancelaria primului-ministru, insa in guvernul Grindeanu a ocupat functia de secretar general in Ministerul Finantelor. Postul de secretar general adjunct are rang echivalent celui de secretar de stat. Citeste si: Conflict…

- Jucatoarea de fotbal Alex Morgan si alti doi fotbalisti din MLS au fost dati afara, duminica, dintr-un parc Disney din cauza unui scandal. Cei trei au fost agresivi intr-un bar din acest parc, anunta presa americana. Morgan, in varsta de 28 de ani, se afla la parc alaturi de jucatorii de la echipa…

- Atac la Emil Boc: Nu are o strategie și un program bine definit Un deputat PSD critica felul in care se circula la Cluj și spune ca primarul Emil Boc ar trebui sa ii dea afara pe responsabilii din Primarie vinovați de blocarea traficului. Prezent într-o emisiune la un post local de radio…

- Dumitru Bucșaru, fostul finanțator de la Unirea Urziceni, se afla in centrul unui scandal. Acesta este acuzat ca ar fi țepuit mai mulți jucatori ai Unirii, carora le-a dat apartamente intr-un complex rezidențial, Green City, in schimbul unor prime pentru calificarea in grupele Champions League, in 2009.…