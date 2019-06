Piesa Andrei, in colaborare cu Descemer Bueno, a urcat pe primele locuri in topul Trending din Spania, Italia, Germania, Franta, UK etc. CAMARERO ocupa primul loc in Romania! Cum era asteptat, Andra atinge performante mari cu noul single. In mai putin de 2 zile, single-ul „Camarero” a ajuns in topurile online din mai multe tari europene, si nu numai. Si acesta este doar inceputul. Peste 2.500.000 de vizualizari in trei zile, 1 milion in primele 24 de ore si primul loc pe YouTube Romania inca din prima zi de cand a fost lansat (17 iunie 2019) , single-ul „Camarero” a facut primul pas pentru a deveni…