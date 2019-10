Stiri pe aceeasi tema

- O familie din comuna Tomesti, judetul Iasi, si-a facut plantatie de canabis in spatele casei. Potrivit reprezentantilor Parchetului de pe langa Judecatoria Iasi, in urma perchezitiilor domiciliare au fost ridicate trei kilograme de canabis, dar si alte materiale folosite in aceasta activitate.

- E artista si munceste mult, dar e si mama in acelasi timp. "Printesa de Aur", cunoscuta de intreaga tara, dar si peste hotare, s-a trezit acuzata ca si-ar fi abandonat copilul si ca ar fi uitat de acesta. Adevarul? Avem singurele declaratii ale cantaretei, in care vorbeste pe larg despre situatia ei.

- In prima repriza a meciului dintre Romania U21 și Irlanda de Nord U21, Dennis Man (21 de ani, extrema dreapta) a fost lovit violent de portarul advers Conor Hazard, care a vazut direct cartonașul roșu! In minutul, 34, Man a primit o minge in adancime, iar Conor a ieșit la 20 de metri de propria poarta.…

- In luna septembrie, Silvana Riciu si Nicusor Ionita au devenit oficial sot si sotie, pe malul lacului Cernica, iar cununia religioasa a avut loc la manastirea Dervent. Petrecerea, organizata ca la carte! Imaginile de la nunta sunt dovada faptului ca cei doi au trait cea mai frumoasa zi impreuna.

- Directorul Muzeului Vrancei, istoricul Horia Dumitrescu, a primit distincția Cavaler de Clio și i s-a inmanat Sabia Pacii a ordinului, in care au intrat deja prestigioși istorici ai Romaniei. Evenimentul a avut loc in cadrul Sesiunii Științifice din localitatea Maia Catargi, județul Ialomița, la inceputul…

- Tonel Pop, avocatul familiei Melencu, a vorbit luni, 12 august 2019, despre ce operatiuni au mai derulat anchetatorii in dosarul celor doua crime, dar si despre persoanele audiate si posibila intentie a unor persoane nenominalizate de „a-l sinucide“ pe suspectul Gheorghe Dinca.

- Astazi este o zi mare pentru Andreea Balan! Artista iși unește destinul cu George Burcea in fața ofițerului de stare civila, iar de la un asemenea eveniment important nu putea sa lipseasca Andreea Antonescu, cea care o cunoaște extrem de bine și alaturi de care a relansat un proiect de suflet, pentru…

- Mihaela Luiza Melencu, in varsta de 19 ani, a disparut pe 14 aprilie, dupa ce s-a urcat intr-o masina la ocazie. Vineri, in fata casei presupusului criminal al Alexandrei si suspect in cazul disparitiei fiicei sale, Monica Melencu a spus ce avea pe suflet.