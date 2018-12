Stiri pe aceeasi tema

- Andra a fost ultima dintre cei patru jurați care a intrat cu echipa sa in prima gala live de la Vocea Romaniei. Andra a intrat in prima gala live de la Vocea Romaniei cu doua concurente. Este vorba de Sara și de Renate. cele doua concurente au avut interpretari de excepție. Dupa prestația pe scena…

- Andra a fost nemulțumita și a intrerupt live-ul uneia dintre concurentele din echipa ei. Sara a fost prima concurenta din echipa Andrei care a intrat in galele live de vineri, 30 noiembrie 2018. Nici bine nu a inceput prestația Sarei ca Andra s-a ridicat din scaunul de antrenor și jurat și a intrerupt…

- La duelurile de la Vocea Romaniei, Tudor Chirila a ranit-o pe Andra, care nu și-a putut stapani lacrimile. Acum artista i-a dat replica colegului din juriul de la show-ul transmis de Pro TV. Claudia Popina și Isabela Barbu au fost concurentele din echipa Andrei care nu au fost deloc pe placul lui…

- Doua dintre concurentele Andrei de la Vocea Romaniei au aparut pe scena cu accesorii ale vedetei. Madalina și Diana sunt doua dintre concurentele Andrei de la Vocea Romaniei, emisiune transmisa de postul de televiziune Pro TV. Inainte de duelul acestora, Andra le-a marturisit celorlalți colegi din…

- Vinerea aceasta, de la 20:30, antrenorii continua lupta pentru cele mai bune voci din sezonul 8 Vocea Romaniei! Cei patru sunt fermecați de o concurenta cu un timbru vocal extrem de ofertant, iar in momentul in care Tudor incepe sa-l imite pe Smiley pe note muzicale, Andra nu se poate abține, il imbrațișeaza…

- Iulia Albu nu prea are cuvinte de apreciere pentru nimeni, iar criticile ei in materie de fashion sunt binecunoscute! E greu sa scoți un cuvant de lauda de la fosta soție a lui Mihai Albu, iar Andra și Anamaria Prodan i-au cazut “victime”, in aceasta saptamana, celebrului fashion designer. “Andra a…