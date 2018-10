Andra este unul dintre cei mai apreciați și respectați artiști din Romania, vocea ei inconfundabila a reușit sa ajunga la inimile a milioane de romani. Vedeta nu a ieșit in evidența cu calitațile sale profesionale, ci și cu cele personale, are o familie frumoasa alaturi de Catalin Maruța și cei doi copii, David și Eva. […] The post Andra a avut curajul sa apara așa la „Vocea Romaniei”! Decolteul amețitor a acaparat toate privirile appeared first on Cancan.ro .