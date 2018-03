Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit procurorilor care cer arestarea preventiva a educatoarei care si-a ucis fiica de patru ani in baie, oribila crima a avut loc in jurul orei 17.30. Femeia se afla impreuna cu fiica, in baia din locuinta acestora. Copila se spala și se juca in cada, cand mama a impins-o cu capul sub apa pana…

- Dupa ce ne-a inmuiat genunchii tuturor cu piesa “Iarta-ma mama!” aterizata chiar de 8 martie, What’s UP mai vine cu ceva “bomba”. Whatzy a anunțat printr-o postare pe Instagram, printr-un #hashtag, ca va deveni tatic. Artistul a postat o fotografie alaturi de Simina, soția sa, in care a scris “Te iubesc,…

- Traian Brezeru e un barbat in varsta de 37 de ani care traieste in comuna Jucu. Crescut la o scoala speciala din Bucuresti, acesta a fugit din asezamant si a ajuns pe strazile Clujului. A dormit in celebra grota de pe Cetatuie, a fost sluga in doua baruri din pasajul garii, pentru ca la final sa-si…

- Politia din Bihor este in alerta dupa ce o femeie si nepoata ei de 4 ani au fost date disparute. Femeia de 58 de ani si nepoata ei de 4 ani au disparut vineri dimineata de acasa, iar familia este disperata.

- Un barbat în vârsta de 40 de ani a fost înjunghiat cu un cuțit de soția sa. Incidentul a avut loc în aceasta dimineața, când soțul a ajuns acasa. Potrivit informațiilor Poliției, în jurul orei 5:00, când barbatul a venit acasa în stare…

- Nicoleta Larisa Claudia Cicoare ar fi plecat de la locuința de pe splaiul Nicolae Titulescu – cladire dezafectata langa rambleul de linii ferate, din vecinatatea numarului 38, fara a reveni la domiciliu, unde locuieste fara forme legale, spun polițiștii. Se intampla in 3 martie, in…

- Sergiu Hanca a devenit tatic! Fotbalistul in varsta de 25 de ani și soția lui sunt in culmea fericirii. Ei au devenit parinții unui baiețel perfect sanatos, care a primit nota 10 la naștere. Andreea, femeia care l-a facut sa spuna „DA” in 2016, i-a daruit un baiat, vineri noapte. Nu a fost deloc ușor,…

- Familia fetei este acum in culmea disperarii. O vrea inapoi acasa. Catalina i-a lasat un mesaj mamei sale. "V-am facut prea multe. Aleg sa plec dupa barbatul viselor mele. Asta a scris. Fata a zis ca merge in camera ei sa doarma. Dimineața, a venit baiatul la mine și a zis ca fata nu este…

- Scala pH-ului (hidrogenul potențial) merge de la 0 la 14, unde 7 este neutru. O substanța cu un pH mai mic de 7 este acida. O substanța alcalina sau bazica are un pH mai mare decat 7. In general, apa de baut de la robinet conține tot felul de substanțe care ajung in organism și care…

- In primavara aceasta, actorului i se va naste cel de-al doilea copil. Uite cum a dat vestea. Andi Vasluianu si sotia sa, Laura Fierascu, formeaza o familie frumoasa si se bucura de fiecare moment petrecut cu fiica lor, Maia. La inceput de 2018, cei doi se pregatesc sa-si mareasca familia cu inca un…

- Dupa un an greu, cu divorț și reconfigurarea completa a vieții, vedeta de televiziune traiește din nou bucuria maternitații, langa un alt barbat, care o face fericita. Vestea ca Roxana Ciuhulescu asteapta al doilea copil nu prea n-a luat prin surprindere, de vreme ce inca din toamna ne spunea ca viseaza…

- Poveste de groaza joi dimineata la Focsani! Un barbat de 54 de ani a incercat sa-si omoare sotia, apoi s-a urcat in masina si a provocat un accident rutier in urma caruia si-a pierdut viata. Potrivit anchetatorilor, individul, angajat al camerei de comert din Focsani, si-a atacat dimineata sotia in…

- ”Sunt copii care au pofta de joaca, de a picta, de a merge la cinema, de a se plimba cu prietenii, de a rade…. dar mai ales de a TRAI! Cosmin Boaca are nevoie de noi… Un copil minunat de doar 15 ani din Scornicești, in ochii caruia parca deja și-au gasit locul tristețea și teama! Are un diagnostic sumbru,…

- Barbatul care a murit in accidentul mortal de la Dumbraveni, dupa ce a intrat cu autoturismul Opel Astra pe contrasens, s-ar fi sinucis. El și-ar fi injunghiat soția in aceasta dimineața. Cei doi locuiesc intr-un bloc pe pe strada Aleea Stadionului din cartierul Sud și au un baiat la liceu. Un…

- Soția lui Dan Deneș de la Fly Project a nascut un baiețel perfect sanatos. Anunțul a fost facut pe contul de socializare, in urma cu puțin timp. Dan Denes si Raluca au pregatit din timp camera baietelului lor. Vestea cea mare a fost data pe pagina oficiala a trupei „Fly Project”. „Fly Family s-a marit…

- „Sotia a fost la cumparaturi si a luat patru ciocolate. Le-a pus in dulap, iar eu in acea seara am inceput una. A doua zi dimineata am mai mancat o bucata si i-am zis sotiei sa se uite la termenul de valabilitate pentru ca are un gust amarui foarte pronuntat. Toate patru ciocolatele erau expirate de…

- Dani Oțil, cunoscutul prezentator de la Antena 1, isi doreste copil. Prezentatorul emisiunii „Neatza” a facut declarații despre ce și-ar dori sa faca cu acesta. Desi nu are o iubita oficiala, cu toate acestea Dani se gandește la postura de tatic. Acesta a vorbit, la emisiunea matinala pe care o prezinta…

- Andrei Cristian Olteanu, care a caștigat ultima ediție a emisiunii „Chefi la cuțite”, a devenit tatic. Bucurie mare in familia caștigatorului show-ului culinar „Chefi la cuțite” , de la Antena 1. Andrei Cristian Olteanu, care a facut parte din echipa lui chef Sorin Bontea la emisiunea respectiva, a…

- S-a saturat sa-și imparta soția cu alți barbați! Un tata de 32 de ani a ajuns la capatul rabdarii. Soția lui, dependenta, din spusele barbatului de. amorul strainilor, a fugit de acasa cu noul amant tocmai in Italia. Dar nu asta il doare pe tatal tradat!

- Ionuț Boștinaru, electrician al carierei Roșia, a fost gasit spanzurat intr-o anexa a casei, in Farcașești, acolo unde locuia. Acesta a fost vazut zimbind azi dimineața, de catre colegii de la munca, șocați de aceasta veste. Din primele informații, se pare ca acesta avea probleme cu soția, care l-ar…

- Un barbat cu Alzheimer a uitat ca e casatorit și s-a insurat din nou. Michael Joyce, un barbat din Noua Zeelanda, in varsta de 68 de ani, era casatorit de 38 de ani cu soția sa, Linda Joyce (64 de ani). Doar ca barbatul sufera de Alzheimer, iar boala este atat de avansata incat a uitat ca e insurat.…

- Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului INCDFP , in cursul diminetii de astazi, ora 09:42 ora Romaniei s a produs in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, un cutremur cu magnitudinea de 3.1 pe scara Richter. Seismul s a produs la adancimea de 127.5km.Cutremurul…

- Betty Stoian se pregateste deja de nunta si tine regim pentru a ajunge la silueta mult visata. Betty Salam a fixat DATA NUNTII. Este o zi SPECIALA "Nu mai mananc de la fast food. De dimineata beau apa fiarta cu lamaie... Dimineata mananc omleta, rosii sau avocado, altceva nu mananc.…

- Fiica lui Florin Salam a fugit la iubit. Betty și Catalin locuiesc de ceva timp impreuna și sunt mai fericiți ca niciodata. Mai mult, artista se pregatește intens pentru cel mai important eveniment din viața ei și a luat masuri in privința kilogramelor in plus. „Nu mai mananc de la fast food. De dimineata…

- Candice Swanepoel si-a anuntat fanii printr-o postare pe Instagram ca ea si partenerul ei, Hermann Nicoli, asteapta cel de-al doilea copil. Modelul Victoria’s Secret, in varsta de 29 de ani, a postat recent pe contul sau de Instagram o fotogriafie cu ea si fiul sau in varsta de 15 luni,…

- Relația dintre Laura Dinca și Cristian Boureanu pare sa fie mai stabila și mai frumoasa ca oricand, scrie spynews.ro. Iar de curand, cei doi au avut o discuție cat se poate de serioasa cu privire la viitorul lor. Iar concluzia amandurora a fost ca, pentru a forma, cu adevarat, o familie, trebuie…

- O femeie care fusese internata la Spitalul Judetean de Urgenta din Slobozia a nascut acasa un copil prematur, dupa ce a fugit din unitatea medicala. Tanara, in varsta de 29 de ani, a ajuns acum la Spitalul Matei Bals din Capitala, deoarece a fost diagnosticata cu rujeola.

- Alexandru Arșinel a primit restricții din partea medicilor, insa marturisește ca straeea lui de sanatate este una buna. Actorul a povestit la Antena Stars și despre cum și-a petrecut sarbatorile de iarna. Actorul Alexandru Arșinel a fost chemat la DIICOT joi dimineața, 11 ianuarie. Actorul este audiat…

- In ultima perioada, aceasta se distanțase de el, incepuse se aranjeze mai mult și avea mereu parul coafat, scrie antena3.ro. Citeste si Scene EXPLICITE, filmate la fereastra PARLAMENTULUI de un trecator VIDEO INDECENT Dar nu și-a imaginat nici o clipa ce avea sa-i vada ochilor. Soția…

- Bomba inceputului de an vine din lumea manelistilor. Dupa ce Florin Salam a fost cap de afis ca urmare a neintelegerilor cu iubita sa Roxana, un alt greu al manenelor trece prin momente dureroase.

- Peste o suta de politisti, jandarmi, politisti de frontiera, lucratori ISU si voluntari sunt implicati sambata in actiunea de cautare a unui copil in varsta de doi ani si patru luni din catunul Bahna, de pe raza orasului Vicovu de Sus, disparut de acasa cu o seara inainte.Potrivit IPJ Suceava,…

- Daca pe cele mai mari dintre ele, adica pe Rumer, Tallulah și Scout, le știm deja, pe celelalte doua mici, Evelyn (3) și Mabel (5), nu le cunoaștem, caci actorul și soția sa, Emma Willis, au incercat sa le țina cat mai departe de lumina reflectoarelor. Fiicele cele mari ale actorului, provenite din…

- Connec-R, primele declarații despre cel de-al doilea copil. Artistul și soția lui , Misha, au o fetița, insa se gandesc serios sa devina din nou parinți. Connect-R a declarat ca se gandește cu Misha sa mai faca un copil. „Imi doresc, dar cred ca toate vin atunci cand trebuie sa vina. Nu aș vrea baiat.…

- Un barbat in varsta de 74 de ani din comuna botosaneana Vlasinesti a fost gasit inecat, duminica dimineata, in raul Baseu, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, Dorina Lupu. Potrivit sursei citate, barbatul ar fi disparut de acasa in cursul zilei…

- Ancheta la Rasnov, dupa ce o tanara de 16 ani a nascut acasa un copil care a murit ulterior. Aceasta s-a dus, vineri, la spitalul din oras, iar medicii au alertat Politia. Tanara de 16 ani a ajuns, vineri, la policlinca din Rasnov, cu sangerare masiva si semne clare ca a dat nastere unui copil, dar…

- Este ancheta la Rasnov, in judetul Brasov, dupa ce o tanara de 16 ani a nascut acasa un copil care a murit ulterior. Aceasta s-a dus, vineri, la spitalul din oras, iar medicii au alertat Politia, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Adolescenta din New Mexico obișnuia sa iasa in fiecare dimineața la plimbare cu bicicleta. Dar intr-o zi nu s-a mai intors acasa. Descoperirea facuta de mama tinerei este șocanta. Tara a simțit intr-o zi ca este urmarita de un șofer, insa a ignorat acest lucru, potrivit merdeka.ro. Dupa cateva…

- Tara Leigh Calico, o tânara în vârsta de 18 ani din Belen, New Mexico, obișnuia sa se plimbe în fiecare dimineața cu bicicleta. Într-o zi, a simțit ca este urmarita de un șofer, dar a ignorat acest lucru. Câteva zile mai târziu, când Tara a ieșit…

- Pe 22 noiembrie, Chrissy Teigen și soțul sau, John Legend, veneau cu o veste minunata – ca așteapta venirea pe lume a celui de-al doilea copil al cuplului, iar de atunci s-au tot afișat pe la evenimente mondene, Chrissy etalandu-și burtica pronunțata in rochii de seara foarte elegante. La un an și…

- Ofiterul de jandarmerie Cioanca Florin a murit nevinovat in urma unui tragicului accident rutier de la Brasov, impreuna cu fiica sa de numai trei ani. Ofiterul de jandarmerie a apucat sa se...

- Sotia lui Adrian Pascuta a disparut de la domiciliu, in 12 decembrie. La cateva zile dupa disparitie, Sofia Loredana Pascuta a revenit acasa. Adrian Pascuta, director la Oficiul pentru IMM-uri, ne-a declarat ca el si Loredana sunt in proces de divort si nu mai tin legatura decat foarte rar. In luna…

- Soția fostului consilier județean din Timiș Adrian Pașcuța a disparut de acasa, iar Poliția o cauta. Mama ei a fost cea care a sesizat autoritațile, dupa ce femeia, care plecase sa rezolve niște probleme in oraș, nu s-a mai intors acasa. Mama ei le-a povestit polițiștilor ca a plecat de acasa pentru…

- Soc pentru Generatia de Aur a fotbalului romanesc. Inca unul dintre jucatorii importanti este aproape de divort. A fost parasit de sotie, care ar fi plecat de acasa. Ionel Ganea traverseaza o perioada neagra pe plan personal! Dana, sotia sa, a parasit domiciliul conjugal, conform unor surse apropiate…