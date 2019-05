Andi Moisescu a pus muzică pentru Ivan Patzaichin. Școlit de veteranul DJ Dox, prezentatorul l-a uimit pe Smiley Daca n-ar fi fost jurat, Andi Moisescu ar fi putut sa-și faca popular talentul de DJ chiar și la emisiunea “Romanii au talent”! Pasiunea sa pentru muzica l-a facut pe acesta sa se perfecționeze in ton cu moda, astfel a ieșit la rampa un nou DJ, ce-i drept cu popularitatea venita in bagaj datorita televiziunii: Andi Moisescu e in fața mixerului fara ajutor și se ocupa personal de pus muzica la petreceri. Vineri seara, vedeta PRO TV, post unde realizeaza “Apopo TV”, prezinta emisiunea “Pe bune?” și jurizeaza concursul “Romanii au talent” a pus muzica la un party gazduit de terasa restaurantului… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

