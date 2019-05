Stiri pe aceeasi tema

- "Am venit sa vorbesc despre unitate pentru ca, in aceste momente, cred ca unitatea este cel mai important lucru. Suntem intr-o societate dezbinata, in care ura a luat locul solidaritatii, in care cuvintele urate, violenta verbala a luat locul cuvintelor bune sau al proiectelor. Vedem cum fiecare…

- Sefa Reprezentantei Comisiei Europene (CE) in Romania, Angela Cristea, a declarat joi, la Timisoara, in deschiderea conferintei "What's up, EU?", dedicata alegerilor europarlamentare din 26 mai, ca toata lumea castiga atunci cand voteaza toata lumea, iar alegerile europene sunt foarte importante,…

- ”Domnule Frans Timermans, cu toata dragostea, Romania nu este colonia dumnavoastra. Partidul dumneavoastra social-democrat a obținut la ultimele alegeri europarlamentare doua fotolii in Parlamentul European, cu un numar total de alegatori comparabil cu cel obținut de PSD la ultimele alegeri locale…

- Un protest este anuntat pentru miercuri dupa-amiaza, in Piata Victoriei din Capitala, in contextul in care Guvernul ar putea adopta in sedinta de astazi OUG de modificare a Codurilor Penale. Manifestatia, intitulata "Pericol iminent de OUG coduri penale! Iesim in strada!", va avea loc incepand…

- Primarul municipiului a facut prima declarație publica legata de candidatura sa, pe listele PNL la europarlamentare, dupa luni de tacere și speculații. Mircea Hava a postat luni seara pe Facebook, un mesaj in care explica motivul pentru care lasa primaria din Alba Iulia, dupa șase mandate de primar.…

- „Colegilor care pleaca la Bruxelles “sa se bata pentru Romania”, vreau sa le dau un sfat prietenesc: nu o faceți “prea tare”, daca nu vreți s-o pațiți ca mine și ca Bostinaru!”, a scris Ioan Mircea Pașcu pe Facebook. Cand a fost facuta publica lista cu candidații PSD și a vazut ca nu se regasește,…

- Facebook a anuntat vineri unele masuri privind transparenta publicitara in UE, prin care care se urmareste combaterea incercarilor de interventie straina in campania pentru alegerile europarlamentare din luna mai, informeaza AFP, relateaza Agerpres.Citește și: Romania, parata la C. E.: 'Legislativul…

- Klaus Iohannis a spus vineri la Bruxelles ca atunci cand a raspuns, intr-o dezbatere, la o intrebare referitoare la o eventuala unire dintre Romania și Republica Moldova a declarat ca sunt națiuni diferite, nu popoare diferite. Cu toate acestea, in transcrierea oficiala de pe site-ul presidency.ro…