Stiri pe aceeasi tema

- Oficiali și experți la nivel inalt vor participa la prima Conferința interparlamentara in probleme de securitate „Georgia, Republica Moldova și Ucraina: Parteneriatul Estic și provocarile de securitate curente”, organizata la Chișinau pe 2 martie curent, comunica Noi.md. Evenimentul este organizat in…

- Oficiali și experți la nivel inalt vor participa la prima Conferința interparlamentara in probleme de securitate „Georgia, Republica Moldova și Ucraina: Parteneriatul Estic și provocarile de securitate curente" organizata la Chișinau, la 2 martie curent.r

- Intrebat despre oportunitatea recent infiintatei Comisii parlamentare de control privind activitatea directorului SPP, Lucian Pahontu, presedintele Senatului a spus: 'In Romania functia de control a Parlamentului trebuie sa fie exercitata mai pregnant. Pana acum rolul Parlamentului, ca institutie…

- Președintele Parlamentului, Andrian Candu, a oferit un interviu presei din Ucraina in cadrul caruia a vorbit despre problema teritoriilor ocupate din Moldova, Georgia și Ucraina, noteaza Noi.md. Demnitarul a menționat ca, pe 2 martie, la Chișinau va avea loc Conferința interparlamentara „Georgia, Republica…

- Situația Serviciului de Protectie și Paza, in atenția Parlamentului! Plen comun, la ora 14:00, pentru a vota infiintare a Comisiei parlamentare de ancheta privind verificarea activitatii directorului SPP.

- Birourile permanente reunite ale Parlamentului au decis joi convocarea pentru marti la ora 14,00 a plenului comun, pe ordinea de zi aflandu-se infiintarea comisiei de ancheta privind activitatea directorului SPP. Printre obiectivele comisiei se numara: identificarea procedurilor stabilite…

- Propunerea audierii presedintelui PSD, Liviu Dragnea, in Comisia de aparare a Senatului pe tema declaratiilor legate de activitatea Serviciului de Protectie si Paza va fi analizata marti de aceasta comisie. Luni, liderul social-democrat a afirmat ca este nevoie de o ancheta parlamentara atat in cazul…

- Presedintele parlamentului de la Chisinau, Andrian Candu, a acuzat autoritatile de la Moscova ca ar elibera pasapoarte locuitorilor din Transnistria in care ca loc de nastere este indicata nu Republica Moldova, ci ' Republica Moldoveneasca Nistreana' ('Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika'),…

- Plenul reunit al celor doua camere ale Parlamentului a votat, miercuri, 7 februarie, modificari in Comisia parlamentara de control a activitații SRI.Astfel, prin vot secret cu bile, deputata PSD Oana Florea, președintele Comisiei „Sufrageria lui Oprea”, il inlocuiește in comisie pe deputatul…

- Claudiu Manda a argumentat ca nu este de competenta comisiei, in conditiile in care scrisoarea se referea la activitatea Serviciului de Protectie si Paza. "Am luat act de solicitarea formulata de doamna Pippidi si am decis in cadrul comisiei ca aceasta nu este de competenta comisiei noastre,…

- Ministrul Afacerilor Externe de la Chisinau, Tudor Ulianovschi, a avut o intrevedere marti, 6 februarie, la Bucuresti, cu omologul sau roman, Teodor Melescanu. Seful diplomatiei romane a declarat ca Republica Moldova ramane o prioritate de prim rang in politica interna si externa a Romaniei, indiferent…

- [citeste si] El a spus ca Georgia a realizat o serie de progrese remarcabile in ceea ce privește implementarea Acordului de Asociere, reprezentand, in acest moment, exemplul de urmat pentru Republica Moldova. "M-am intalnit cu Tamar Khulordava, președinta Comisiei pentru integrare europeana…

- Igor Dodon nu renunta la retorica sa îndreptata împotriva Acordului de Asociere UE - Republica Moldova. Seful statului sustine ca pe acest subiect trebuie organizat un referendum, unde cetatenii ar avea ocazia sa se expuna daca vor denuntarea Acordului sau nu scrie adevarul.ro. …

- Deputatul ALDE de Suceava, Alexandru Baișanu, considera ca noul ministru al romanilor de pretutindeni, Natalia Elena Intotero, trebuie sa organizeze acțiuni ferme pentru susținerea romanilor care traiesc in Ucraina. Alexandru Baișanu a participat la audierea ministrului Natalia Elena Intotero din Comisia…

- Președintele Parlamentului, Andrian Candu, a avut o intrevedere cu delegația comuna a Comisiei de la Veneția și OSCE/ODIHR, care se afla intr-o vizita de informare in Republica Moldova, in perioada 28-30 ianuarie curent, noteaza NOI.md. Vizita are loc in contextul pregatirii de catre Comisia de la Veneția…

- Parlamentul implementeaza cu abateri recomandarile privind sistemul electoral mixt de votare, pe care le-au oferit Comisia de la Veneția și Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), semnaleaza o analiza a Asociației Promo-LEX, potrivit tv8.md Acceptarea recomandarilor…

- Republica Moldova și Ucraina vor dinamiza cooperarea bilaterala privind protecția comuna a frontierei de stat și pregatirea pentru instalarea la frontiera a unor noi puncte de control comune. Anunțul a fost facut de catre Serviciul de presa al Ministerului de Interne din Ucraina, care a menționat ca…

- Presedintele Parlamentului, Andrian Candu, a avut o intrevedere luni, 29 ianuarie, cu delegatia comuna a Comisiei de la Venetia si OSCE/ODIHR, care se afla intr-o vizita de informare in Republica Moldova. Vizita are loc in contextul pregatirii de Comisia de la Venetia a avizului privind legislatia electorala modificata.…

- Consiliului Consultativ al Misiunii UE de Asistenta la Frontiera in Republica Moldova si Ucraina (EUBAM) s-a intrunit in cea de-a 29 reuniune. Evenimentul a fost gazduit de catre Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene la Chisinau.

- Situația epidemica la rujeola ramâne a fi tensionata în Regiunea Europeana a OMS pe parcursul anilor 2016 – 2018. În aceasta perioada izbucniri de rujeola au avut loc în Italia, Germania, Belgia, Franța, Tadjikistan, Grecia, Federația Rusa. În legatura…

- Numarul initiativelor si discutiilor in tarile Parteneriatului Estic a crescut cu 20% pe parcursul ultimilor trei ani. Aceasta este una din primele concluzii ale Programului UE Cultura si Creativitate, lansat in 2015 in sase tari: Georgia, Armenia, Azerbaidjan, Moldova, Ucraina si Belarus.

- Duma de Stat îl acuza pe Dodon de ipocrizie. Cel putin asta sugereaza, în esenta, prim-vicepreședintele Comisiei pentru afaceri cu statele CSI, Constantin Zatulin, când afirma ca presedintele R. Moldova "este solidar cu actiunile rusofobe" ale guvernului de la Chisinau,…

- Primarul Nicolae Robu a decis sa puna in practica o propunere facuta de un tanar din Timișoara la intalnirea avuta miercuri seara și sa permita parcarile pe timp de noapte pe doua strazi aglomerate din oraș. Masura intra in vigoare abia dupa ce se aproba in Comisia de circulație constituita…

- Premierul Mihai Tudose a declarat luni, inainte de sedinta CEx care poate decide soarta Cabinetului sau, ca prima din mandat a fost prima din ultimele, fara a face alte mentiuni. A facut insa referire la declaratia privind steagul secuiesc, spunand ca a fost gresit inteles.

- Casa celebrului vlogger Ilie a ars. Tanarul abia isi terminase de amenajat locuinta, iar acum trebuie sa o ia de la capat. El a publicat doua imagini tulburatoare dupa incendiu pe contul sau de Instagram. "Ce s-a intamplat?", "Imi pare rau, stiu cat de mult ai muncit!" si "Doamne, ce tragedie!",…

- Plenul reunit al Parlamentului a aprobat vineri, cu 253 de voturi "pentru" si 95 de voturi "impotriva", prelungirea termenului de depunere a raportului pana pe 31 ianuarie 2018 de catre Comisia speciala de ancheta privind verificarea aspectelor ce tin de organizarea alegerilor din 2009, informeaza…

- Aprobarea unui licente pentru export Ucrainei, de catre SUA, care sa ii permita sa cumpere anumite arme de la producatorii americani, ar putea provoca nationalistii ucraineni din est sa declanseze un nou conflict sangeros, a anuntat, joi, Kremlinul, relateaza site-ul agentiei Reuters. …

- "Avand in vedere complexitatea activitatii comisiei, precum si faptul ca membrii comisiei de ancheta fac parte si din alte comisii permanente si speciale iar in aceasta perioada activitatea Parlamentului este intensa, avand in vedere dezbaterile la legile justitiei si legile bugetului de stat, unii…

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a respins cererea lui Andrian Candu, președintele Parlamentului din Chișinau, de a decreta zi de doliu național pe 16 decembrie, atunci când Regele Mihai va fi înmormântat. Igor Dodon este de parere ca nu e cazul sa faca…

- Sesizarea Uniunii Salvati Romania a fost depusa la Curtea Constitutionala in 23 noiembrie, USR precizand ca „PSD-ALDE a acordat Comisiei speciale atributii ilegale, care potrivit Regulamentului celor doua Camere revin Comisiilor juridice permanente, pentru a scurta la maxim timpul de dezbatere si de…

- Judecatorii Curții Constituționale a Romaniei (CCR) au respins, miercuri, sesizarile PNL si USR privind hotararea Parlamentului de constituire a Comisiei speciale privind legile justitiei, condusa de fostul ministru de resort Florin Iordache.

- Articolul 7 din Legea Educației din Ucraina - care privește dreptul persoanelor aparținând minoritaților naționale de a învața în limba lor materna - trebuie modificat în conformitate cu opinia Comisiei de la Veneția, care a dat

- In cadrul intrevederii, parțile au menționat ca deschiderea Oficiului constituie o etapa importanta in relațiile Republicii Moldova cu Alianța Nord-Atlantica, etapa ce va contribui la consolidarea in continuare a dialogului politic și a cooperariipractice cu NATO, fara insa a aduce atingere…

- Girbovan (UNJR), replica lui Predoiu, care a acuzat-o ca a trimis amendamente la Comisia speciala Presedintele UNJR, Dana Girbovan, a declarat ca nu a trimis in miez de noapte niciun amendament membrilor Comisiei, asa cum a afirmat deputatul PNL Catalin Predoiu, aceasta subliniind ca fostul ministru…

- In cadrul intrevederii, parțile au menționat ca deschiderea Oficiului constituie o etapa importanta in relațiile Republicii Moldova cu Alianța Nord-Atlantica, etapa ce va contribui la consolidarea in continuare a dialogului politic și a cooperarii practice cu NATO, fara insa a aduce atingere…

- Recentul summit intre UE si tarile din Parteneriatul Estic a transmis un semnal clar, nedorit de vecinii nostri de peste Prut: Republica Moldova trebuie sa mai astepte cu integrarea in Uniune. Intervievat de Deutsche Welle, Johannes Hahn, comisarul european pentru Politica de Vecinatate si Negocierile…

- Intrebat daca a primit raspuns de la SRI referitor la solicitarea de retragere din functie a lui Dumbrava, adresata SRI saptamana trecuta de catre Comisie, Manda a spus: „Nu, nu am primit niciun raspuns pana in acest moment”. Intrebat cat timp va astepta Comisia SRI raspunsul Serviciului,…

- Printre persoanele care sunt invitate pentru audieri, in perioada urmatoare, la Comisia pentru controlul activitatii SRI se vor regasi fostul presedinte Traian Basescu, Calin Popescu Tariceanu, care in 2005 era prim-ministru, Florian Coldea, fost prim-adjunct al SRI, si George Maior, fost director…

- Primele rezultate ale implementarii Planului de acțiuni al Consiliului Europei (CoE) pentru Republica Moldova 2017-2020, lansat oficial la Chisinau la 30 mai 2017, au fost evaluate la inaugurarea evenimentului Moldova Open Day, organizat pe platforma Consiliului Europei la Strasbourg. In cadrul reuniunii,…

- Recentul summit intre UE si tarile din Parteneriatul Estic a transmis un semnal clar: Republica Moldova trebuie sa mai astepte cu integrarea in Uniune. Intervievat de Deutsche Welle, Johannes Hahn, comisarul european pentru Politica de Vecinatate si Negocierile de Extindere, a spus: "(Moldova, Ucraina…

- Europarlamentarul Laurențiu Rebega a aratat astazi, printr-un comunicat de presa, de ce Europa nu dorește unirea Romaniei cu Republica Moldova, dar a identificat și soluțiile pentru a depași acest refuz.Rebega arata ca ”recentul summit intre UE și țarile din Parteneriatul Estic a transmis…

- "Am o abordare diferita, incerc sa folosesc cat mai rar cuvintele este important sa și trebuie. Imi propun sa fiu descriptiv, nu normativ, toți știm cum ar arata lucrurile la modul ideal. Ce se joaca in Republica Moldova - power politics și real politik sau dezbatere de idei, valori, principii,…

- Hidrocentrala de pe Nistru influențeaza intr-o maniera foarte periculoasa securitatea locutorilor din Republica Moldova, dar și din Ucraina, chiar daca impactul pentru cetațenii ucraineni nu este atat de vizibil in prezent. Starea actuala și perspectivele relațiilor dintre Kiev și Chișinau, care implica…

- Dezvaluiri incendiare din interiorul Comisiei de Control a activitatii SRI. Se pare ca fostul premier, Victor Ponta ar fi fost implicat intr-un caz scandalos. Florin Ghiulbenghian spune ca a solicitat sa fie audiat de catre Comisia SRI si acolo a dezvaluit implicarea unor ofiteri SRI in dosarul privind…

- Manda a sustinut, marti, o conferinta de presa in sala de sedinte a Comisiei SRI, de la un pupitru asezat in fata a doua steaguri, tema principala a conferintei tinand de solicitarea adresata SRI de a-l retrage din functie pe secretarul general al SRI, generalul Dumitru Dumbrava. La sfarsitul…

- Biroul Executiv al Partidului Național Liberal a decis luni ca formațiunea politica sa atace la CCR hotararile Parlamentului care au dus la constituirea Comisiei speciale pentru legile Justiției. "Am hotarât atacarea la Curtea Constituționala a hotarârilor…

- Biroul Executiv al Partidului National Liberal a decis luni ca formatiunea politica sa atace la CCR hotararile Parlamentului care au dus la constituirea Comisiei speciale pentru legile Justitiei. "Am hotarat atacarea la Curtea Constitutionala a hotararilor Parlamentului care au constituit Comisia…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a sustinut, vineri, necesitatea ca Uniunea Europeana sa continue sa sprijine consecvent eforturile de modernizare si reforma ale celor sase state din Parteneriatul Estic, subliniind ca nu este suficient ca UE sa…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a afirmat, joi, ca Republica Moldova este unul dintre cei mai importanti actori din cadrul Parteneriatului Estic, declarându-se multumit de nivelul de popularitate al UE în rândul cetatenilor Republicii Moldova, relateaza MEDIAFAX.…

- Klaus Iohannis participa, vineri, la Bruxelles la Summitul Parteneriatului Estic. Obiectivul președintelui roman este cel de a incuraja țarile din estul UE sa devina un spațiu stabil, predictibil și prosper. La summitul de la Bruxelles, organizat sub egida președinției estone a Consiliului Uniunii Europene…