La finalul discursului președintelui Klaus Iohannis din plenul Parlamentului European, marți, 23 octombrie, eurodeputatul PSD Andi Cristea, președintele Delegatiei la Comisia parlamentara de asociere UE-Moldova, a intervenit cu o serie de observații legate de politica lui Klaus Iohannis fața de statul vecin.

”Președintele Romaniei a omis sa menționeze Republica Moldova in discursul sau, in ciuda faptului ca Guvernul Romaniei susține puternic aspirațiile de integrare europeana ale Guvernului de la Chișinau, iar peste 500 de mii de cetațeni moldoveni au obținut in ultimii ani cetațenia…