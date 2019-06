Stiri pe aceeasi tema

- ”Sigur ca da, Marian Oprișan, președintele Romaniei. Nu e o gluma, așa a spus domnia sa. Mai departe, ne-am lamurit cine a pierdut alegerile in Vrancea și-n Focșani, Liviu Dragnea, dl Marian Oprișan nici nu era pe acolo. Da, e nevoie de o reforma in PSD. Categoric așa stau lucrurile” a comentat Bogdan…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a anunțat ca mijlocașul portughez Filipe Teixeira, 38 de ani, nu va mai juca sezonul viitor la echipa roș-albastra. „Teixeira nu mai prelungește. Gata, s-a incheiat. Vine o alta etapa. Așa cred, ca trebuie sa vina alta etapa", a declarat Gigi Becali la Pro X. Teixeira a ajuns…

- CS Minaur Baia Mare a invins joi, 2 mai, pe teren propriu, formatia HC Buzau, scor 32-19 (15-9), intr-un joc contand pentru etapa 3 a play-out-ului Ligii Zimbrilor la handbal masculin. Marta a punctat de cele mai multe ori pentru gazde – cinci goluri, iar Anton, cu patru reusite, a fost cel mai bun…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) se va pronunta, astazi, asupra conflictului dintre Parlament si Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) pe tema constituirii completurilor specializate in cazurile de coruptie, sesizare facuta de Florin Iordache. Judecatorii CCR au decis, pe ...

- Președintele Donald Trump a reproșat Uniunii Europene ca este prea dura cu Marea Britanie in ceea ce privește Brexit-ul. „Mare pacat ca Uniunea Europeana este așa dura cu Regatul Unit și...

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, s-a declarat sceptic in privinta formarii unei majoritati parlamentare intre socialisti si democrati dupa discutiile avute marti cu liderii celor doua formatiuni, in conditiile in care Blocul ACUM (Partidul Actiune si Solidaritate /PAS/ plus Partidul 'Platforma…

- Romania s-a impus in fața reprezentativei din Insulele Feroe, scor 4-1. Selecționerul Cosmin Contra și-a felicitat elevii pentru prestația de la Cluj și crede ca șansele la calificare au crescut considerabil dupa egalul dintre Norvegia și Danemarca, 3-3. „Se pare ca am avut puțin noroc. Am ințeles…

- Social-democratul Florin Iordache a sesizat din nou Curtea Constitutionala, in perioada in care i-a tinut locul lui Liviu Dragnea in fruntea Camerei Deputatilor. De aceasta data, social-democratul care ocupa, in mod curent, functia de vicepresedintele Camerei a sesizat CCR in privinta unui posibil conflict…