Andersen Global intra in Romania, printr-un acord de colaborare cu o firma de avocatura

Stiri pe aceeasi tema

- Cu venirea primaverii se modifica și orele de disputare a partidelor din Liga 1. Incepand cu a patra etapa din playoff și playout, Liga 1 revine la ore tarzii precum 21:00-21:30, fapt care ii nemulțumește profund pe suporteri. Din primele informații, televiziunile nu ar fi de acord cu programarea partidelor…

- Chiar daca (sau poate chiar din acest motiv) Timișoara a fost primul oraș din Romania in care au fost utilizate pungile din plastic, grație industriei de plastic dezvoltate de statul socialist in capitala Banatului, e vremea sa ne pastram statutul de lideri, dar in sensul actual al termenului. Adica…

- In prima saptamana a lunii martie, aflam vestea ca un start-up din Cluj lanseaza ”un serviciu unic in Romania”. Așa cum inițiatorii explica, este vorba despre un produs ce ”simplifica și grabește procedura de recuperare a creanțelor pentru companii”. Este vorba despre Societatea Pentru Tipar Notificarea.ro…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi seara, intr-un interviu difuzat de Romania TV, ca este intru totul de acord cu ceea ce a spus ministrul Justitiei, Tudorel Toader, despre Laura Codruta Kovesi. Dancila a sustinut ca, atata timp cat asupra unei persoane, indiferent care este, planeaza anumite…

- „Am scos țara din noroaie” nu este doar o mare minciuna, este și paravanul in spatele caruia se ascunde o mare afacere, au descoperit jurnaliștii de la Recorder. Este vorba despre jefuirea finanțarilor prin PNDL, prin intermediul unor personaje susținute politic și a unor firme inventate peste noapte.…

- "Relatia de colaborare cu postul este bazata pe un contract de prestari servicii intre doua societati comerciale (firma mea si Digi24). Ca atare, o forma de colaborare flexibila. Acest contract a fost bazat pe proiecte care, de-a lungul celor 5 ani, au imbracat diverse forme: "Romania 24", "24 intr-o…

- Arma va fi fabricata la Plopeni, fabrica fiind aleasa de partenerul italian, a precizat Badalau, iar pentru inceput 30- dintre componente vor fi fabricate pe plan local. Ministrul a vorbit de un plan de relansare a industriei de aparare din Romania, care a realizat in 2017 exporturi de 120 de milioane…

- Astazi 28 Decembrie 2018 s-au pus bazele Alianței dintre Coaliția Naționala pentru Modernizarea Romaniei și ARMIS prin incheierea unui Acord de Colaborare istoric pentru societatea romaneasca.Acordul are la baza nevoia societații romanești de unitate in fata multiplelor provocari interne si…