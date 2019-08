Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu doar cateva momente, Marcel Toader a ajuns la capela cimitirului Bellu, iar fiul sau, Maximilian este nedezlipit de sicriul tatalui sau. Toți cei care l-au cunoscut și l-au iubit pe Marcel Toader sunt așteptați azi pentru a-și lua ramas bun de la regretatul afacerist.

- Este o zi dureroasa pentru toți cei care l-au cunoscut pe Marcel Toader! Regretatul afacerist a murit la numai 56 de ani, in urma unui infarct iar cine vrea sa-și ia ramas bun de la el o poate face astazi, la capela Bellu din Capitala.

- Curg rauri de lacrimi si regrete la gandul ca Marcel Toader a murit. Mult prea repede, avea doar 56 de ani! Prietenii buni inca sunt in stare de soc, nu vor sa accepte ca asa ceva s-a intamplat cu adevarat. Este si cazul Aidei Preda!

- Alina Pușcaș este insarcinata in luna a noua și urmeaza sa aduca pe lume cel de-al treilea copil. Vedeta a postat pe contul de socializare un mesaj, in care le marturisește fanilor cand va avea loc momentul emoționant. „2 weeks and some days to go but Big Mama is still going out ??❤️ #pregnant #nightout…

- Oana Lis a postat pe contul de socializare un mesaj, in care le marturisește fanilor, ca astazi susține examenul de licența. De asemenea, blonda l-a dat de gol pe soțul ei și le-a spus tuturor ca acesta a mers din nou la pacanele. „Eu am plecat la examenul de licența!...Vio, la pacanele!!!???”, a scris…

- Joi, la o saptamana de cand politistul ucis in misiune de Ionel Marcel Lepa a fost condus pe ultimul drum, de peste 2.000 de oameni, va fi inmormantat si criminalul sau. Sicriul cu trupul acestuia nu a fost insa primit in capela cimitirului. Astfel ca, Ionel Lepa va avea parte de o slujba simpla, oficiata…

- Britney Spears tocmai ce a fost externata din clinica de psihiatrie, iar viața ei parea ca a intrat pe un fagaș normal. Artista a avut multe deviații de comportament in ultimii ani și numeroase certuri in public cu diverse persoane.

- Oana Lis a decis sa dezbata o problema des intalnita de toata lumea: timpul. Vedeta a publicat un mesaj dur pe pagina sa in care isi cearta prietenii care sustin ca nu au timp pentru a se vedea.