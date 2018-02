Stiri pe aceeasi tema

- Anda Calin spunea ieri ca iși cunoaște bine soțul și ca imaginile, publicate in exclusivitate de Cancan.ro, in care tatal fetiței ei saruta o alta femeie, nu o deranjeaza catuși de puțin. Astazi insa, bruneta pare ca s-a razgandit și a oferit o declarație ingrijoratoare. Anda Calin pare suparata pe…

- Liviu Varciu este o persoana vesela, nonconformista și glumeața, uneori, am putea spune, chiar prea glumeața. Ca dovada, artistul a fost surprins sarutand pe gura o blonda chiar la el in casa și, daca ne așteptam sa calce stramb, iata ca nici pe departe nu aceasta a fost explicația artistului. Liviu…

- Roxana Niculae, blonda cu care a fost surprins sarutandu-se Liviu Varciu, a facut declarații la o emisiune de televiziune despre cele intamplate. Liviu Varciu, despre care s-a spus ca s-ar fi separat de mama fiicei lui mai mici, a fost surprins in timp ce se saruta cu Roxana Niculae , o dansatoare și…

- Roxana Niculae este asistenta la emisiunea „Star Matinal de weekend", ea si Liviu Varciu fiind colegi de trust, la Intact. Sursele noastre ne-au dezvaluit ca Roxana si Liviu si-au petrecut mai multe nopti impreuna in vila prezentatorului TV din Baneasa, pe care Anda a parasit-o in urma cu doua saptamani.…

- Dupa ce Cancan.ro, site-ul numarul 1 din Romania, a prins-o in fapt, Roxana Niculae a vorbit despre acest lucru in cadrul unei emisiuni tv. Asistenta tv a fost fotografita sarutandu-se cu Liviu Varciu zilele trecute, in fața casei artistului. Cei doi sunt colegii in cadrul aceluiași trust și se pare…

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania, revine cu o noua mega-exclusivitate, dupa ce ieri v-am dezvaluit ca Liviu Varciu s-a desparțit de Anda Calin! Am aflat motivul separarii, și anume noua iubita a prezentatorului de la Antena, pe numele ei Roxana Niculae. Va prezentam in exclusivitate și primele imagini…

- Oamenii de știința au publicat primele fotografii cu ghețarul A-68, care s-a desprins in iulie din calota glaciara Larsen C. Ghețarul a fost numit A-68. Cercetatorii au realizat fotografii aeriene ale ghețarului, chiar in momentul in care se indeparta de calota de gheața. Ghețarul…

- In ciuda faptului ca pe pietele din vest, Uber este un serviciu care activeaza de multi ani, abia acum compania a decis ca trebuie sa impuna niste limte pentru soferii parteneri. Astfel, in urmatoarele doua saptamani, aplicatia le va permite soferilor sa fie activi doar 12 ore consecutive, dupa care…

- Paula, sora Claudiei Pavel, a comentat pe marginea idilei care a inceput la Exatlon Romania intre cantareața și sportivul Catalin Cazacu. Claudia Pavel, fosta Cream, a fost invitata la emisiunea pe care Teo Trandafir o prezinta la Kanal D. Cantareața a vorbit din nou despre relația stransa pe care a…

- Data de 10 februarie marcheaza sarbatorirea unui sfant ce a avut o contribuție majora in viața multor oameni. Sf. Haralambie, Episcopul Magnesiei (Asia Mica) a raspandit cu succes credinta in Mantuitorul Hristos, calauzindu-i pe aceștia pe calea mantuirii.

- Partidul Național Liberal spune ca de astazi incep sa apara primele scaderi de salarii ca urmare a trecerii contribuțiilor catre angajați. Liberalii mai argumenteaza și ca masurile luate de PSD nu au facut altceva decat sa loveasca in comunitațile locale, mai ales cele care au reușit sa atraga investitori…

- Florin Chilian a trecut ieri prin clipe delicate, dupa ce timp de 20 de ani a avut dureri chinuitoare de genunchi. Tot cosmarul sau a tinut atat de mult, pentru ca mai multi medici i-au spus ca sufera de artroza, cand, in realitate, avea o ruptura de menisc si tendoane. La cateva ore de la interventia…

- Adelina Pestritu a dat vestea cea mare chiar de ziua ei! Ea a anuntat pe pagina ei de socializare ca ea si iubitul ei urmeaza ca peste 6 luni sa devina parinti. Cei doi formeaza un cuplu din primavara anului trecut insa au decis sa pastreze discretia in ceea ce privește relatia lor. "Dragii…

- Un protest spontan s-a conturat, joi dimineata, in fata Palatului Administrativ municipal, protagonistii acestuia fiind micii afaceristi ai urbei. Oamenii s-au adunat pentru a le spune pasul edililor Resitei, care le-au dublat, de doua ori, in ultimii doi ani, birul pe care-l au de platit administratiei…

- Cercetatorii din China continua sa cloneze animale. De aceasta data, este vorba despre doua maimute. Oamenii de stiinta au aplicat procedura folosita la clonarea oitei Dolly din Edinburgh.

- O familie de români din Belgia a descoperit ca fiica lor de trei ani a fost rapita de bona, tot o românca. Femeia ducea si o aducea pe micuta acasa de la gradinita si luni cele doua nu au mai venit. Parinii au alertat imediat politia. Oamenii legii au descoperit copila aproape…

- Simona Halep, jucatoarea de tenis numarul unu a lumii, a impresionat, luni, in 'optimile' de finala de la Australian Open: la 48 de ore dupa ce a castigat meciul cu cele mai multe game-uri din istoria intrecerilor feminine de la Oepn-ul Vesel, romanca a dominat-o pe tanara si puernica Naomi Osaka…

- La protestele din București sunt la care sunt asteptati mii de oameni din toata tara, iar sosirea lor a generat si primele incidente. Un numar mare de jandarmi s-au poziționat la ieșirile de la metrou și nu lasa cetațenii sa participe la manifestații.

- In cadrul unui interviu acordat pentru un post de radio din Belgia, Puigdemont a declarat ca noile tehnologii ii permit sa guverneze regiunea, chiar daca se afla la Bruxelles.”Cred ca pot servi Catalonia bine. Daca voi avea suficiente voturi, care ar fi problema ca eu sa nu fiu reales?…

- Laureatul celui de-al 27-lea Premiu Național de Poezie „Mihai Eminescu” pentru Opera Omnia, acordat la Botoșani pentru anul 2017, este Aurel Pantea. Academicianul Ion Pop, reprezentantul Juriului: „Sunt onorat ca s-a nimerit sa citesc eu acest proces-verbal. Juriul nu a ales cu foarte multa ușurința,…

- Gorjenii nu vad cu ochi buni instabilitatea guvernamentala si desele schimbari de premier de la Palatul Victoria. Oamenii sunt de parere ca politicienii din PSD ar trebui sa se concentreze mai mult pe proiecte de dezvoltare a tarii si nu pe dispute politice interne care afecteaza imaginea Romaniei.…

- 7-Eleven a fost denumita a doua cea mai populara franciza din lume in topul Franchise 500 realizat de publicatia Entrepreneur. Magazinele 7-Eleven isi au originea in 1927, cand un angajat al companiei de gheata Southland Ice Company, din Dallas, Texas, a inceput sa vanda lapte, paine si…

- Minerii de la Cariera Jilt Nord s-au revoltat azi-noapte, dupa ce au aflat propunerea administratiei in legatura cu maririle de salarii la Complexul Energetic Oltenia. Oamenii cer o majorare consistenta a lefurilor, avand in vedere ca societatea a incheiat anul trecut pe profit. Sorin Boza, presedintele…

- Un batran institutionalizat in Centrul de ingrijire si asistenta Bistrita, din subordinea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Valcea, a fost atacat de cativa caini. Nicolae Maria, de peste 80 de ani, se afla in curtea centrului, pe o portiune de drum dintre…

- Senatorul PSD Ecaterina Andronescu, fost ministru al Educației a declarat, joi, pentru Libertatea, ca acele ministere care nu au mers trebuie regandite, pentru ca oamenii au o așteptare de la guvern și nu se poate sa nu faci performanța. Parlamentarul PSD a mai afirmat ca in perioada urmatoare se va…

- Sa radem cu Gigi Becali inainte de Anul Nou: ”Ma intreaba oamenii: la ce-ți mai trebuie?”. Gigi Becali ramane cel mai vocal, mai vizibil om de fotbal din Romania. Totodata este o sursa inepuizabila de umor voluntar sau involuntar. Gigi Becali este un monument de optimism, chiar daca realitatea de cele…

- Fara romani, in Anderlecht – Gent, meci contand pentru etapa a 21-a din Belgia. Partida s-a terminat cu victoria gazdelor, scor 1-0 (gol Sofiane Hanni, minutul 77). Antrenorul Hein Vanhaezebrouck nu i-a trecut nici macar pe banca de rezerve pe Nicușor Stanciu și pe Alex Chipciu, romani care au o situație…

- Revolta in randul familiei unei focșanence ucise la doar 38 de ani de un șofer care s-a urcat la volan beat și cu permisul suspendat. Oamenii iși striga durerea și neputința dupa ce cel care a provocat tragedia ucigand o tanara mama a fost lasat in libertate dupa doar doua luni de arest preventiv.…

- Fostul ministru al mediului, Valeriu Munteanu, considera ca efectele de pe urma construcției a înca șase hidrocentrale pe râul Nistru, pe care o planifica Ucraina, nu vor fi resimțite mâine-poimâine, ci peste 40-50 de ani, când va seca Nistrul. Într-un interviu…

- FC Bruges a castigat de o maniera categorica derby-ul din Belgia cu Anderlecht, impunandu-se cu un incredibil 5-0! Primele 45 de minute ale partidei au fost echilibrate, dar gazdele s-au dezlantuit in prelungiri, Diaby reusind o "dubla". FC Bruges a continuat sa fie la conducerea partidei si in repriza…

- Preotul care a fotografiat ultimul drum al Regelui Mihai, la funeraliile care au avut loc, sambata, la Curtea de Argeș. Deși ținea in mana o flaclie, parintele, dotat cu un aparat de fotografiat profesional, a surprins in imagini momentul in care sicriul cu trupul Majestații Sale Defuncte a fost introdus…

- Impact apocaliptic evitat in ultimul moment! Mai exact, o stanca spațiala mare -2017 VL2 - a trecut pe planeta pe data de 9 noiembrie, la o distanța uluitoare de doar 73.000 de mile, distanța considerata foarte mica in termeni spațiali. Va intrebați care ar fi fost impactul? Ei bine, unul devastator!…

- Infractori fara frica de Dumnezeu par sa nu fie atinși de nicio urma de regret atunci cand, intre doua cruci facute la repezeala, doar de ochii lumii, iși fac ”meseria” chiar in biserici. Fura te miri ce de prin Casa Domnului sau de la enoriașii veniți sa caute alinarea in rugi inalțate Divinitații.…

- Un tanar de 32 de ani din comuna Unirea este cercetat de polițiști dupa ce a fost prins in trafic in timp ce conducea un autoturism fara a avea permis de conducere. La data de 28 noiembrie, in jurul orei 09.30, politistii din Teius, in timp actionau pentru controlul traficului rutier si prevenirea…

- Imagini de coșmar dupa ce o caruța a fost spulberata de tren in Targu Jiu. Un barbat și fiul acestuia de doar 16 ani au murit pe loc, dupa ce atelajul cu care se indreptau spre casa a fost izbit violent de un tren Regio. Accidentul a avut loc pentru ca oamenii au traversat calea ferata printr-un loc…

- Antwerp n-a batut-o acasa pe penultima clasata, dar trupa lui Boloni este pe loc de play-off. In etapa a 16-a din Belgia, echipa lui Loți Boloni a remizat alb cu Mechelen, locul 15 din 16 formații, cu 12 puncte. Antwerp este pe locul 5, cu 24 de puncte. Primele 6 cluburi merg in play-off. Royal Excel…

- Soția barbatului caruia cei doi agresori i-au taiat gatul are o rana extrem de grava la omoplat, dar este conștienta. Femeia a fost audiata, insa nu poate da foarte multe detalii cu privire la atacul de vineri seara. Potrivit libertatea.ro, ea a reușit sa le zica anchetatorilor ca au fost atacați…

- Etapa finala a competiției pentru titlul ravnit și de Timișoara a avut loc in Cascais, Portugalia. Au fost acolo reprezentanții Fundației Județene pentru Tineret Timiș, dar și viceprimarul Farkas Imre, cu un stand care a luat ochii tuturor. Timișoara s-a „luptat” in finala cu orașele Amiens…

- Liviu Varciu si Andrei Stefanescu se confrunta deja cu primele provocari ale unei culturi necunoscute. In acest moment se afla in Vietnam, locul in care se filmeaza prima editie a show-ului.

- Adrian Nastase mi-a dat dreptate, la televizie. Mitingul PSD ar fi o prostie. Bine, el a formulat cu precautii, a spus ca “PSD e un partid al majoritatii tacute”. Normal, din moment ce membrii PSD de la sate si din orasele mici au in pliscuri mai multe vocale decat dinti. Altceva as fi asteptat de […]…