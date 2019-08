ANDA ADAM, VAL DE CONTROVERSE PE INTERNET DUPĂ CE S-A POZAT ÎNTR-UN COSTUM DE BAIE MINUSCUL Artista s-a fotografiat intr-un costum de baie minuscul, din doua piese. Și daca unii fani au laudat formele artistei, ei bine… au fost și cațiva rautacioși care au criticat-o. „Una dintre cele mai frumoase femei din Romania! Arata cel mai bine!”, „da, astfel ar trebui sa arate orice femeie…”, „Nu mai putemn aprecia femeia dupa naturalețe și bunatate. E musai sa ne dezbracam 98%”, „Ce te-a apucat și pe tine?”, „Baga niște sport ca ai facut ditamai fundul”, „Nu te mai prind chiloțeii”, „Doamne, mai aveai puțin și pozai dezbracata”, „Nici choloții nu mai sunt ce erau”, „Printre puținele vedete care… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

